Для припинення операції Азербайджану у Нагірному Карабаху, розпочату 19 вересня, невизнана Нагірно-Карабаська Республіка має капітулювати. Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв під час телефонної розмови з генсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Дивіться також Азербайджан почав антитерористичні заходи у Карабаху, є жертви: що там відбувається

Алієв розповів, як закінчити бойові дії

Бесіда відбулася 19 вересня. У ній Алієв пояснив, що був "змушений" розпочати "антитерористичні заходи" в регіоні через нібито провокації з боку Вірменії, нарощування її збройних сил у Нагірному Карабаху, зокрема замінування території. Також політик згадав проведення так званих "президентських виборів" у Карабаському регіоні, назвавши їх черговий зазіханням Вірменії на суверенітет Азербайджану.

Він також додав, що, мовляв, представників вірменського населення Нагірного Карабаху неодноразово запрошували до обговорення питань реінтеграції, проте вони відмовлялися.

Алієв наголосив на умовах припинення збройного конфлікту:

повне виведення військових Збройних Сил Вірменії з Карабаху;

розпуск режиму в Степанакерті;

незаконні збройні формування мають здати зброю.

Відповідь Блінкена

Своєю чергою генсекретар США підтвердив розмову з президентом Азербайджану. Він зазначив, що закликав Алієва негайно припинити військові дії в Нагірному Карабаху.

Блінкен наголосив, що Азербайджан має відмовитися від збройного протистояння заради мирного врегулювання суперечностей.

Цікава деталь. Ще у травні прем'єр-міністр Вірменії Пашинян заявляв про готовність його країни визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану за умови дотримання гарантій прав і безпеки етнічних вірмен, які проживають у регіоні. А за два дні до початку "операції" Пашинян розповідав про намір укласти з Алієвим мирну угоду по Нагірному Карабаху до кінця року.

Загострення у Нагірному Карабаху: що відомо