О начатом уголовном производстве издание пишет со ссылкой на слова представителя Нацполиции Сумской области Владимира Крупецких.

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Уголовное производство открыли по части второй статьи 171 Уголовного кодекса Украины,

– отметил Крупецких.

В этой статье речь идет о препятствовании выполнению журналистами их профессиональных обязанностей.

Сейчас, добавил представитель полиции Сумщины, продолжается досудебное расследование, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Подозрений пока никому не объявляли.

Конфликт между представителями "Правого сектора" и пророссийского канала