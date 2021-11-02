О начатом уголовном производстве издание пишет со ссылкой на слова представителя Нацполиции Сумской области Владимира Крупецких.

К теме В Сумах произошла стычка между "Правым сектором" и журналистами пророссийского канала "НАШ"

Дело из-за конфликта "Правого сектора" и канала "НАШ"

Уголовное производство открыли по части второй статьи 171 Уголовного кодекса Украины,
– отметил Крупецких.

В этой статье речь идет о препятствовании выполнению журналистами их профессиональных обязанностей.

Сейчас, добавил представитель полиции Сумщины, продолжается досудебное расследование, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Подозрений пока никому не объявляли.

Конфликт между представителями "Правого сектора" и пророссийского канала

  • По словам руководителя Сумской ячейки "Правого сектора" Сергея Супруна, после захоронения Александра Иванины, которого застрелили 27 октября в Сумах, стало известно, что канал "НАШ" устраивает в городе массовое мероприятие.
  • Представители "Правого сектора" 30 октября возвращались с акции протеста, которую они устроили под стенами областной полиции. Они увидели баннеры пророссийского канала и журналистов и попросили их уйти оттуда.
  • Активисты уничтожили символику телеканала, однако уверяют, что насилия не чинили. При этом журналисты антиукраинского СМИ утверждают, что их толкали, попытались забрать камеру у оператора и разгромили аппаратуру, однако доказательств этого не приводят.