Митингующие обвиняли правоохранителей в бездействии, из-за которого, по их словам, убили Александра Иванина. В ход пошли шины и файеры. На место происшествия прибыли журналисты пророссийского канала "НАШ".

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Стычка между активистами и журналистами

Члены "Правого сектора" не позволили журналистам пророссийского канала "НАШ" снимать то, что происходило под отделом полиции. Поэтому возникла потасовка. О ней на своей странице в фейсбуке сообщил активист Андрей Тарасенко. В то же время журналист Максим Герасименко заявил, что аппаратуру съемочной группы якобы разгромили.

На место конфликта прибыла следственно-оперативная группа. Следствие продолжается.

"НАШ" хочет подавать в суд

Пророссийский телеканал "НАШ" уже отреагировал на событие, которое называют препятствованием журналистской деятельности. В то же время ведущий Артем Никифоров оставил комментарий под публикацией Андрея Тарасенко с просьбой предоставить данные для судебного иска.



Комментарий ведущего пророссийского канала "НАШ" под постом активиста / Скриншот

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