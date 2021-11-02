Про розпочате кримінальне провадження видання пише з посиланням на слова речника Нацполіції Сумської області Володимира Крупецьких.
До теми У Сумах сталася сутичка між "Правим сектором" і журналістами проросійського каналу "НАШ"
Справа через конфлікт "Правого сектору" і каналу "НАШ"
Кримінальне провадження відкрили за частиною другою статті 171 Кримінального кодексу України,
– зазначив Крупецьких.
У цій статті йдеться про перешкоджання виконанню журналістами їхніх професійних обов'язків.
Наразі, додав речник поліції Сумщини, триває досудове розслідування, правоохоронці з'ясовують усі обставини події. Підозр поки що нікому не оголошували.
Конфлікт між представниками "Правого сектору" і проросійського каналу
- За словами керівника Сумського осередку "Правого сектора" Сергія Супруна, після поховання Олександра Іваніни, якого застрелили 27 жовтня в Сумах, стало відомо, що канал "НАШ" влаштовує у місті масовий захід.
- Представники "Правого сектору" 30 жовтня повертались з акції протесту, яку вони влаштували під стінами обласної поліції. Вони побачили банери проросійського каналу та журналістів і попросили їх піти звідти.
- Активісти знищили символіку телеканалу, однак запевняють, що насильства не чинили. Натомість журналісти антиукраїнського ЗМІ стверджують, що їх штовхали, спробували забрати камеру в оператора та розгромили апаратуру, однак доказів цього не наводять.