Однако такое расписание событий маловероятно. Об этом 24 каналу сказал Юрий Шулипа – директор института исследований российской агрессии.

Внимание В Кремле есть план уничтожения стран Балтии, – Шулипа о военных учениях России в Калининграде

Справка. Сувальский коридор – это территория, одновременно соединяющая территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси.

По его словам, условное открытие второго фронта не будет выгодно Кремлю. Все потому что Россия не может выполнить все свои задачи на украинском фронте.

Если страна-агрессорка хотя бы попытается пробить Сувальский коридор, подключится Польша и будет частично защищать Литву до тех пор, пока НАТО не примет решение помочь.

Однако конфликт России и Литвы на руку Украине,

– считает Шулипа.

Он объяснил, что в таком случае агрессор расслабится на западном фланге.

План Кремля

Кроме этого, Шулипа сказал, что Россия имеет целью "завоевать" не только Украину. У них есть план уничтожения стран Балтии.

А сам характер военных учений России в Калининградской области подчеркивает, что цель пробить так называемый коридор, чтобы соединить российские военные силы, которые сейчас находятся в Беларуси и в Калининградской области.

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