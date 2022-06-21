Однако такое расписание событий маловероятно. Об этом 24 каналу сказал Юрий Шулипа – директор института исследований российской агрессии.
Внимание В Кремле есть план уничтожения стран Балтии, – Шулипа о военных учениях России в Калининграде
По его словам, условное открытие второго фронта не будет выгодно Кремлю. Все потому что Россия не может выполнить все свои задачи на украинском фронте.
Если страна-агрессорка хотя бы попытается пробить Сувальский коридор, подключится Польша и будет частично защищать Литву до тех пор, пока НАТО не примет решение помочь.
Однако конфликт России и Литвы на руку Украине,
– считает Шулипа.
Он объяснил, что в таком случае агрессор расслабится на западном фланге.
План Кремля
Кроме этого, Шулипа сказал, что Россия имеет целью "завоевать" не только Украину. У них есть план уничтожения стран Балтии.
А сам характер военных учений России в Калининградской области подчеркивает, что цель пробить так называемый коридор, чтобы соединить российские военные силы, которые сейчас находятся в Беларуси и в Калининградской области.
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Истерия России после закрытия транзита Литвы: что известно
- Военнослужащие Балтийского флота России проводят обучение ракетным и артиллерийским подразделениям в Калининградской области.
- В маневрах привлекли около 1 тысячи военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники артиллерийских и ракетных частей.
- Это произошло после того, как Литва перестала пропускать через свою территорию транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции Европейского Союза.
- В Совете Федерации заявили, что у России будут "решены руки для решения вопроса любыми способами", если ЕС не исправит ситуацию с "блокадой Калининграда".
- Правда, Литва является членом НАТО, и нападение на эту страну будет означать нападение на весь Альянс, включая США, Францию, Германию и еще 26 стран.
- В Литве же заявили , что они лишь выполняют решение Европейского Союза по санкциям, наложенным на Россию.