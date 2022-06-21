Однак такий розклад подій малоймовірний. Про це 24 каналу сказав Юрій Шуліпа – директор інституту досліджень російської агресії.

Увага У Кремлі є план знищення країн Балтії, – Шуліпа про військові навчання Росії у Калінінграді

Довідка. Сувальський коридор – це територія, яка одночасно з'єднує територію балтійських країн з Польщею та рештою країн НАТО, а також відокремлює територію російської Калінінградської області та Білорусі.

За його словами, умовне відкриття другого фронту не буде вигідно Кремлю. Усе тому, що Росія не може виконати всі свої завдання на українському фронті.

Тож якщо країна-агресорка хоча б спробує пробити Сувальський коридор, підключиться Польща й буде частково захищати Литву ще допоки НАТО не прийме рішення допомогти.

Однак конфлікт Росії і Литви на руку Україні,

– вважає Шуліпа.

Він пояснив, що у такому випадку агресор послабиться на західному фланзі.

План Кремля

Крім цього, Шуліпа сказав, що Росія має на меті "завоювати" не лише Україну. У них є план знищення країн Балтії.

А сам характер військових навчань Росії в Калінінградській області підкреслює, що вони мають на меті пробити так званий коридор, щоб з'єднати російські військові сили, які зараз перебувають в Білорусі та у Калінінградській області.

Увага – відповіли, коли Україна піде в активний контрнаступ на Херсонщині: дивіться відео

Істерія Росії після закриття транзиту Литви: що відомо