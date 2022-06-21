Однак такий розклад подій малоймовірний. Про це 24 каналу сказав Юрій Шуліпа – директор інституту досліджень російської агресії.
Увага У Кремлі є план знищення країн Балтії, – Шуліпа про військові навчання Росії у Калінінграді
За його словами, умовне відкриття другого фронту не буде вигідно Кремлю. Усе тому, що Росія не може виконати всі свої завдання на українському фронті.
Тож якщо країна-агресорка хоча б спробує пробити Сувальський коридор, підключиться Польща й буде частково захищати Литву ще допоки НАТО не прийме рішення допомогти.
Однак конфлікт Росії і Литви на руку Україні,
– вважає Шуліпа.
Він пояснив, що у такому випадку агресор послабиться на західному фланзі.
План Кремля
Крім цього, Шуліпа сказав, що Росія має на меті "завоювати" не лише Україну. У них є план знищення країн Балтії.
А сам характер військових навчань Росії в Калінінградській області підкреслює, що вони мають на меті пробити так званий коридор, щоб з'єднати російські військові сили, які зараз перебувають в Білорусі та у Калінінградській області.
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Істерія Росії після закриття транзиту Литви: що відомо
- Військовослужбовці Балтійського флоту Росії проводять навчання ракетних та артилерійських підрозділів у Калінінградській області.
- У маневрах залучили приблизно 1 тисячу військовослужбовців та понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки артилерійських та ракетних частин.
- Це сталося після того, як Литва припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу.
- У Раді Федерації заявили, що у Росії будуть "розв'язані руки для вирішення питання будь-якими способами", якщо ЄС не виправить ситуацію з "блокадою Калінінграда".
- Щоправда, Литва є членом НАТО, і напад на цю країну буде означати напад на весь Альянс, у тому числі США, Францію, Німеччину та ще 26 країн.
- У Литві ж заявили, що вони лише виконують рішення Європейського Союзу щодо санкцій, які наклали на Росію.