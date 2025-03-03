Водитель трамвая в Чехии рассказал о своем видении конфликта с украинцами. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание Blesk.

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Пассажир оскорбил водителя

По словам водителя, у него возник конфликт с украинцами после того, как он сделал замечание тому, что их ребенок стоял обутым на сиденьях, а украинец якобы начал его оскорблять и назвал "чешской с*кой".

Водитель отметил, что до момента конфликта он, мол, долго слышал детские возгласы, стук в окна, топот и прыжки на сиденьях. Из-за этого он решил остановить трамвай и посмотреть, что происходит в салоне.

Из-за этого якобы пошел посмотреть, что происходит, ведь если что-то отвлекает во время движения, то это влияет на управление.

Я не могу сконцентрироваться и могу вызвать аварию, а мне бы этого не хотелось,

– объяснил водитель.

По его словам, он сначала спокойно попросил украинца забрать ребенка с сиденья, однако тот якобы сказал, что у ребенка чистая обувь, а водитель нарушает правила перевозки. В заключении пассажир начал его оскорблять, называя "чешской с*кой", желать смерти, а также "показывать язык, плеваться и делать подобные вещи".

Именно после этого и произошло то, что зафиксировали на видео. Водитель сказал, что пассажиру "нечего делать в этой стране". В то же время он признает, что с его стороны это также было неправильно. Он подчеркнул, что не имел в виду это как дискриминацию.

Он отметил, что имеет много друзей среди украинцев, а его слова были реакцией предыдущие слова пассажира.

Сразу после конфликта он сообщил о нем диспетчеру. По дороге домой он уже узнал, что видео с ним опубликовали в соцсетях. Почти сразу он начал получать угрозы в свой адрес и адрес своей семьи. Теперь, по словам водителя, он находится под наблюдением врачей.