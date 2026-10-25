"Крайне некомпетентен": Трамп раскритиковал Обаму после аналогичных заявлений в свой адрес

Дональд Трамп раскритиковал Барака Обаму за его внешнюю политику и поддержку кандидатов от Демократической партии. Он призвал жителей штата Мичиган проголосовать за Майка Роджерса.

Об этом президент США Дональд Трамп написал в своей социальной сети.

Спор Трампа и Обамы

Американский лидер обвинил 44-го президента США Барака Обаму в выплате миллиардов долларов Ирану и открытии для него пути к созданию ядерного оружия.

Трамп также напомнил о прошлых избирательных гонках, отметив, что кандидаты, за которых активно агитировал Обама, в итоге терпели поражения. В частности, он упомянул Хиллари Клинтон и Камалу Харрис.

Кроме того, действующий президент резко высказался в адрес кандидата, которого Обама выдвигает в штате Мичигане, назвав его "фальшивым врачом", "руководящим худшей клиникой в Америке".

Мичиган не хочет высокомерного сторонника открытых границ, чья репутация будет только ухудшаться по мере раскрытия новой информации,

– написал Трамп.

В конце обращения он призвал избирателей отдать свои голоса за Майка Роджерса, заверив, что тот их "никогда не подведет".

Напомним, 24 октября 44-й президент США Барак Обама выступил в Кливленде и Детройте на митингах в рамках предвыборной кампании. Тогда он заявил, что второй срок Дональда Трампа обернулся хаосом, жестокостью и коррупцией.

Обама также подчеркнул, что Трамп втянул страну в экономически болезненную войну в Иране, "о которой никто не просил". Кроме того, в Мичигане экс-президент поддержал кандидата-демократа в Сенат Абдула Эль-Сайеда, отвергнув сомнения республиканцев относительно его патриотизма и намекнув на давние манипуляции Трампа в отношении собственного происхождения.