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      Конфликт мешал работать, – журналист Мартыненко об отставке Богдана

      - Читати новину українською
      Александр Мартыненко

      За три дня до отставки главы Офиса Президента Андрея Богдана Президент Украины Владимир Зеленский дал эксклюзивное интервью информационному агентству Интерфакс-Украина. Журналист Александр Мартыненко разговаривал с главой государства примерно 2 часа. Говорили, в частности, и о конфликтах в команде Зеленского.

      Гендиректор Интерфакс-Украина Александр Мартыненко в эфире программы "Что это было?" поделился впечатлениями от интервью. Он заявил, что еще тогда заподозрил о возможном увольнении Богдана.

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      "Я его спросил об отношении к конфликтам в команде. Он ответил, что это очень мешает работать, ведь теряется время или люди. Сказал, что 100% будут терять людей", – сказал Мартыненко.

      По его словам, он чувствовал, что Зеленский говорит именно о Богдане.

      То, что для него (президента – 24 канал) этот конфликт болел – было видно. Думаю, что уже тогда было решение об отставке,
      – добавил журналист.

      Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля подписал указ об увольнении главы Офиса Президента Андрея Богдана. В тот же день на эту должность назначили нового главу. Им стал Андрей Ермак. В Офисе Президента отметили, что смена руководителя никак не повлияет на политический курс государства.

      Что известно о конфликте Богдана и Ермака?Накануне отставки Богдана в СМИ появилась информация, что тогдашний глава Офиса якобы из-за ссоры с Ермаком не пришел в "Борисполь" на церемонию прощания с украинцами, погибшими во время авиакатастрофы МАУ в Иране. Все потому, что при организации этого мероприятия Богдан разместил Ермака во втором ряду руководства политиков. Однако Ермаку это крайне не понравилось. Он сказал, что это несправедливо, и пожаловался президенту. Глава государства заступился за него, а Богдан обиделся и вообще отказался идти на это мероприятие.

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      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Новости Украины Офіс Президента Андрей Ермак Владимир Зеленский Андрей Богдан Новости политики
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