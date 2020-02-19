Конфлікт заважав працювати, – журналіст Мартиненко про відставку Богдана

За три дні до відставки голови Офісу Президента Андрія Богдана Президент України Володимир Зеленський дав ексклюзивне інтерв'ю інформаційній агенції Інтерфакс-Україна. Журналіст Олександр Мартиненко розмовляв з главою держави приблизно дві години. Говорили, зокрема, й про конфлікти у команді Зеленського.

Гендиректор Інтерфакс-Україна Олександр Мартиненко в ефірі програми "Що це було?" поділився враженнями від інтерв'ю. Він заявив, що ще тоді запідозрив про можливе звільнення Богдана.

Читайте також: Я думаю, Зеленський хотів би забути про Коломойського, – журналіст Мартиненко

"Я його спитав про ставлення до конфліктів в команді. Він відповів, що це дуже заважає працювати, адже втрачається час або люди. Сказав, що 100% будуть втрачати людей", – сказав Мартиненко.

За його словами, він відчував, що Зеленський говорить саме про Богдана.

Те, що для нього (президента, – 24 канал) цей конфлікт болів – було видно. Думаю, що вже тоді було рішення про відставку,

– додав журналіст.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 11 лютого підписав указ про звільнення глави Офісу Президента Андрія Богдана. Того ж дня на цю посаду призначили нового голову. Ним став Андрій Єрмак. В Офісі Президента зазначили, що зміна керівника жодним чином не вплине на політичний курс держави.

Що відомо про конфлікт Богдана та Єрмака? Напередодні відставки Богдана у ЗМІ з'явилась інформація, що тодішній глава Офісу нібито через сварку з Єрмаком не прийшов у "Бориспіль" на церемонію прощання з українцями, які загинули під час авіакатастрофи МАУ в Ірані. Все через те, що під час організації цього заходу Богдан розмістив Єрмака у другому ряду керівництва політиків. Однак Єрмаку це вкрай не сподобалось. Він сказав, що це несправедливо, та поскаржився президенту. Глава держави заступився за нього, а Богдан образився та взагалі відмовився йти на цей захід.