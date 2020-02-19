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      Я думаю, Зеленський хотів би забути про Коломойського, – Мартиненко

      -
      Володимир Зеленський та Ігор Коломойський / 24 канал

      Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, хоче переглянути весь український бізнес, аби зрозуміти діяльність усіх компаній та їх власників. У такий спосіб хоче побачити причетність олігархів до підприємництва.

      Таку думку в ефірі програми "Що це було?" висловив гендиректор Інтерфакс-Україна Олександр Мартиненко.

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      "Зеленський хоче зрозуміти наскільки українські компанії відповідають його планам. Однак Коломойський там – не перший", – сказав Мартиненко.

      В мене було враження, що він (Зеленський, – 24 канал) хоче забути взагалі про його існування (Коломойського, – 24 канал),
      – зазначив Олександр Мартиненко.

      Він пояснює це тим, що Зеленський не дуже хоче, аби бізнес і його представники увійшли у владу. "Він шукає молодих людей, у яких є досвід керівництва з великими процесами", – додав гендиректор "Інтерфакс-Україна".

      До слова, у статті Financial Times "Українські олігархи борються за вплив на президента" мовиться, що український олігарх Рінат Ахметов витісняє Ігоря Коломойського, аби стати союзником Президента України Володимира Зеленського. І Ахметов потрібен Зеленському у прагненні президента завершити війну на Донбасі. Відомо, що Ахметов є найбагатшим і найзакритішим для камер олігархом.

      Трансфери команд УПЛ: зима 2020
      сьогодні
      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Новини України Бізнес Ігор Коломойський Володимир Зеленський Новини політики
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