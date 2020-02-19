Ахметов витісняє Коломойського у прагненні стати союзником Зеленського, – Financial Times

Український олігарх Рінат Ахметов нарощує свій вплив в орбіті Президента України Володимира Зеленського. І Ахметов потрібен Зеленському у прагненні президента завершити війну на Донбасі.

Ахметов є найбагатшим і найзакритішим для камер олігархом, мовиться у статті Financial Times "Українські олігархи борються за вплив на президента".

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Нещодавно Ахметов купив одну з найдорожчих вілл світу у Франції. Проте на середземноморський спокій олігарх не збирається, оскільки прагне стати близьким соратником Зеленського, пише FT.

Ахметов потрібен Зеленському у прагненні президента завершити війну на Донбасі. Це пов'язано з тим, що олігарх, у разі повернення окупованих територій під контроль України, може запропонувати гарантії зайнятості тисячам людей. Автор статті процитував якогось західного дипломата, який прогнозує, що Ахметов стане частиною будь-якої мирної угоди на Донбасі.

"Пан Ахметов завжди прагнув сприяти мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі. (…) Коли на Донбас повернеться мир, Ахметов і СКМ безумовно зіграють свою роль в реінтеграції та відновленні регіону", – зазначається у статті FT.

Лояльність Ахметова до Зеленського підтверджує і те, що телеканали олігарха дуже поблажливі останнім часом до команди президента. Це підтвердив один з високопоставлених представників оточення українського лідера.

Тим самим Ахметов надає президенту альтернативу своєму конкуренту, олігарху Ігорю Коломойському, який підтримав зліт нового українського лідера аналогічною хвилею корисного ефірного часу (мовиться про телеканал "1+"1"),

– мовиться у статті.

FT також процитувало кількох українських експертів, які вважають, що Ахметов нарощує свій вплив. Так, політолог Володимир Фесенко гадає, що олігарх хоче нейтралізувати вплив Коломойського та шукає партнерства з новою владою Зеленського, пропонуючи натомість підтримку своїх медіа.

Таку думку поділяє ексвіце-прем'єр і глава організації "Центр.UA" Олег Рибачук. Він вважає, що Ахметов може стати частиною стратегії команди Зеленського, адже Коломойський став "токсичним".

Ахметов робить все можливе, щоб зменшити вплив Коломойського і встановити позитивні відносини з новою владою,

– сказав Рибачук.

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Тим часом лояльність до Зеленського телеканалів, що належать Ахметову, підтвердив головний редактор Detector Media.

FT нагадало, що Ахметов і Коломойський – давні суперники. Про це свідчать неодноразові заклики Коломойського націоналізувати підприємства, контрольовані Ахметовим з 2000-х років. Коломойський також вимагав від антимонопольних органів обмежити вплив імперії Ахметова в енергетичному секторі і знизити тарифи на електроенергію, що виробляється його підприємствами.