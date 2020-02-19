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      Ахметов вытесняет Коломойского в стремлении стать союзником Зеленского, – Financial Times

      - Читати новину українською
      Ахметов вытесняет Коломойского в стремлении стать союзником Зеленского, пишет Financial Times / Коллаж 24 канала

      Украинский олигарх Ринат Ахметов наращивает свое влияние в орбите Президента Украины Владимира Зеленского. И Ахметов нужен Зеленскому в стремлении президента завершить войну на Донбассе.

      Ахметов является самым богатым и закрытым для камер олигархом, говорится в статье Financial Times "Украинские олигархи борются за влияние на президента".

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      Недавно Ахметов купил одну из самых дорогих вилл мира во Франции. Однако на средиземноморский покой олигарх не собирается, поскольку стремится стать близким соратником Зеленского, пишет FT.

      Ахметов нужен Зеленскому в стремлении президента завершить войну на Донбассе. Это связано с тем, что олигарх, в случае возврата оккупированных территорий под контроль Украины, может предложить гарантии занятости тысячам людей. Автор статьи процитировал некоего западного дипломата, который прогнозирует, что Ахметов станет частью любого мирного соглашения на Донбассе.

      "Господин Ахметов всегда стремился способствовать мирному урегулированию конфликта на Донбассе. (...) Когда на Донбасс вернется мир, Ахметов и СКМ безусловно сыграют свою роль в реинтеграции и восстановлении региона", – отмечается в статье FT.

      Лояльность Ахметова в Зеленского подтверждает и то, что телеканалы олигарха очень снисходительны последнее время к команде президента. Это подтвердил один из высокопоставленных представителей окружения украинского лидера.

      Тем самым Ахметов предоставляет президенту альтернативу своему конкуренту, олигарху Игорю Коломойскому, который поддержал взлет нового украинского лидера аналогичной волной полезного эфирного времени (речь идет о телеканале "1 +1"),
      – говорится в статье.

      FT также процитировал нескольких украинских экспертов, которые считают, что Ахметов наращивает свое влияние. Так, политолог Владимир Фесенко полагает, что олигарх хочет нейтрализовать влияние Коломойского и ищет партнерства с новой властью Зеленского, предлагая взамен поддержку своих медиа.

      Такое мнение разделяет экс-вице-премьер и глава организации "Центр.UA" Олег Рыбачук. Он считает, что Ахметов может стать частью стратегии команды Зеленского, ведь Коломойский стал "токсичным".

      Ахметов делает все возможное, чтобы уменьшить влияние Коломойского и установить позитивные отношения с новой властью,
      – сказал Рыбачук.

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      Между тем лояльность к Зеленскому телеканалов, принадлежащих Ахметову, подтвердил главный редактор Detector Media.

      FT напомнил, что Ахметов и Коломойский – давние соперники. Об этом свидетельствуют неоднократные призывы Коломойского национализировать предприятия, контролируемые Ахметовым с 2000-х годов. Коломойский также требовал от антимонопольных органов ограничить влияние империи Ахметова в энергетическом секторе и снизить тарифы на электроэнергию, производимую его предприятиями.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Оккупированные территории Война на Донбассе Медиа СМИ Владимир Зеленский Ринат Ахметов Игорь Коломойский
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