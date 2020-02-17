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      Депутаты Коломойского загонят Зеленского в глубокую и темную депрессию, – Шабунин

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      Владимир Зеленский / Getty Images

      В Зеленского во время одного из последних интервью спросили, чувствует ли он влияние олигархов на свою фракцию. В ответ президент сказал, что нужно бороться с влиянием олигархов на законодательном уровне.

      Об этом в своем видеоблоге "Право на достоинство" рассказал председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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      По его словам, от такого ответа Зеленского в интервью он откровенно растерялся. Ведь буквально недавно 150 депутатов из фракции Зеленского подписали незаконное постановление об увольнении директора НАБУ, который в деле Приватбанка преследует самого одиозного олигарха Коломойского.

      Как-то не очень вяжутся действия депутатов президента с его же словами. Кстати, против этой незаконной попытки избавиться от Сытника уже выступили страны Большой семерки. Также на том же подчеркнул еврокомиссар по вопросам расширения ЕС. Знаете, как позицию официальных представителей сильнейших государств мира назвал депутат Коломойского – Александр Дубинский? "Х*йня мелким шрифтом",
      – рассказал Шабунин.

      Он отметил, что Дубинский – "не идиот, и точно знает, что делает". "Дубинский в угождение Коломойскому последовательно уничтожает наши отношения с ключевыми западным союзниками", – сказал антикоррупционер.

      К теме: Депутаты требуют уволить Сытника: появилась реакция послов G7

      дубінський
      Александр Дубинский

      Шабунин объяснил, что ключевая цель Коломойского – не просто сбить Сытника, защищая себя от тюрьмы, а сорвать сотрудничество Украины с МВФ и западным миром. Ведь именно западный вектор развития Украины является для олигарха наибольшей угрозой. Именно сотрудничество с МВФ мешает ему вернуть Приватбанк, на котором его команда украла у украинцев 150 миллиардов гривен. Это крупнейшая кража в истории Украины и одна из крупнейших в истории современного мира.

      И здесь мы вернемся к интервью Владимира Зеленского: "Для меня, если депутат нашей фракции "зашкварился", то я чувствую вину на себе". Боюсь, что в таком темпе депутаты Коломойского загонят президента в глубокую, темную депрессию. Просто от вины до депрессии – один шаг. А чувствовать себя виновным из-за действий этих депутатов Зеленский должен постоянно,
      – подытожил Шабунин.

      Видео полного видеоблога Виталия Шабунина "Право на достоинство" за 15 февраля 2020

       

      Национальная платформа примирения и единства: Сивохо анонсировал новый план мира с Донбассом
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      Автор: Виталий Шабунин
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Видеоблоги Игорь Коломойский Владимир Зеленский Олександр Дубинский
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