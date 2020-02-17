Депутати Коломойського заженуть Зеленського в глибоку і темну депресію, – Шабунін

В Зеленського під час одногоз останніх інтерв'ю запитали, чи відчуває він вплив олігархів на свою фракцію. У відповідь президент сказав, що потрібно боротися з впливом олігархів на законодавчому рівні.

Про це у своєму відеоблозі "Право на гідність" розповів голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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За його словами, від такої відповіді Зеленського в інтерв'ю він відверто розгубився. Адже буквально нещодавно 150 депутатів з фракції Зеленського підписали незаконну постанову про звільнення Директора НАБУ, який в справі Приватбанку переслідує найодізознішого олігарха Коломойського.

Якось не дуже в’яжуться дії депутатів президента з його ж словами. До речі, проти цієї незаконної спроби позбутися Ситника вже виступили країни Великої сімки. Також на тому ж наголосив єврокомісар з питань розширення ЄС. Знаєте, як позицію офіційних представників найсильніших держав світу назвав депутат Коломойського – Олександр Дубіньский? "Х*йня мелким шрифтом",

– розповів Шабунін.

Він наголосив, що Дубінський – "не ідіот, і точно знає, що робить". "Дубінський в угоду Коломойському послідовно знищує наші стосунки з ключовими західним союзниками", – сказав антикорупціонер.

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Олександр Дубінський

Шабунін пояснив, що ключова ціль Коломойского – не просто збити Ситника, захищаючи себе від тюрми, а зірвати співпрацю України з МВФ і західним світом. Бо саме західний вектор розвитку України є для олігарха найбільшою загрозою. Саме співпраця з МВФ заважає йому повернути Приватбанк, на якому його команда вкрала в укранців 150 мільярдів гривень. Це найбільша крадіжка в історії України і одна з найбільших в історії сучасного світу.

І тут ми повернемося до інтерв'ю Володимира Зеленського: "Для мене, якщо депутат нашої фракції "зашкварився", то я відчуваю провину на собі". Боюся, що в такому темпі депутати Коломойського заженуть президента в глибоку, темну депресію. Просто, від вини до депресії – один крок. А відчувати себе винним через дії цих депутатів Зеленський мав би постійно,

– підсумував Шабунін.

Відео повного відеоблогу Віталя Шабуніна "Право на гідність" за 15 лютого 2020