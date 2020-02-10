Депутати вимагають звільнити Ситника: з'явилась реакція послів G7

Посли G7 відповіли на постанову Верховної Ради про звільнення директора НАБУ Артема Ситника. Вони, зокрема, закликали українську владу дотримуватися чинного законодавства.

У своєму твіттері посли G7 повідомили, що вони підтримують уряд і народ України з 2014 року у їх зусиллях щодо створення НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду.

До слова: Постанову про звільнення Ситника внесли в Раду

Відомо, що у "Великій сімці" готують заяву щодо захисту антикорупційних органів.

Щоб забезпечити цілісність і незалежність українських антикорупційних інституцій, важливо, щоб керівництво цих органів було обрано та звільнено відповідно до чинного законодавства, а також щоб закони застосовувалися послідовно у всіх установах,

– йдеться у повідомлені.

Довідка. У законі про НАБУ зазначається, що директор цього органу призначається строком на сім років. Його повноваження можуть припинитись після закінчення строку його повноважень або смертю, а також у разі висловлення Верховною Радою України недовіри директору НАБУ.

(2/2) To ensure the integrity and independence of Ukraine’s anti-corruption institutions, it is important for leadership of these bodies to be selected and removed according to established laws, and for laws to be applied consistently across institutions. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) February 10, 2020

Чому депутати хочуть звільнити Артема Ситника: коротко