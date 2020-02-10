Депутати вимагають звільнити Ситника: з'явилась реакція послів G7
Посли G7 відповіли на постанову Верховної Ради про звільнення директора НАБУ Артема Ситника. Вони, зокрема, закликали українську владу дотримуватися чинного законодавства.
У своєму твіттері посли G7 повідомили, що вони підтримують уряд і народ України з 2014 року у їх зусиллях щодо створення НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду.
До слова: Постанову про звільнення Ситника внесли в Раду
Відомо, що у "Великій сімці" готують заяву щодо захисту антикорупційних органів.
Щоб забезпечити цілісність і незалежність українських антикорупційних інституцій, важливо, щоб керівництво цих органів було обрано та звільнено відповідно до чинного законодавства, а також щоб закони застосовувалися послідовно у всіх установах,
– йдеться у повідомлені.
Довідка. У законі про НАБУ зазначається, що директор цього органу призначається строком на сім років. Його повноваження можуть припинитись після закінчення строку його повноважень або смертю, а також у разі висловлення Верховною Радою України недовіри директору НАБУ.
Чому депутати хочуть звільнити Артема Ситника: коротко
- 19 грудня Артем Ситник потрапив до реєстру корупціонерів і за законом, не мав би обіймати свою посаду.
- За даними слідства, директор НАБУ чужим коштом кілька разів відпочивав на території мисливського господарства "Поліське – Сарни" у Рівненській області. Загальна сума всіх цих відпочинків склала не менше 500 тисяч гривень. Зауважимо, що отримання подібного роду подарунків має бути задеклароване, а Ситник цього не зробив.
- Окрім того, ДБР перевіряє можливу причетність Ситника до приховування корупційних схем в Укроборонпромі.
- Ситник заявив, що оскаржуватиме штраф за відпочинок у Європейському суді з прав людини. Директор НАБУ також вважає справу проти себе помстою голови МВС Арсена Авакова за "справу про рюкзаки". Адже у справі фігурував син міністра, а вело її саме НАБУ.
- 7 лютого у Верховну Раду внесли постанову №3039 про звільнення директора НАБУ, а за день до цього депутати зібрали необхідні підписи.