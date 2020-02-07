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      Постанову про звільнення Ситника внесли в Раду

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      Постанову про звільнення Артема Ситника внесли в Раду / pravda.com.ua

      У Верховну Раду внесли постанову №3039 про звільнення директора НАБУ Артема Ситника. Проєкт ухвали був зареєстрований у парламенті 7 лютого, а за день до цього депутати зібрали необхідні підписи за звільнення Ситника.

      Текст постанови про звільнення директора НАБУ наразі відсутній на сайті Ради. Останній етап проходження документа – переданий на розгляд керівництву.

      Читайте також: Шкода ідіотів: Аваков жорстко відповів Ситнику через закиди про "справу рюкзаків"

      До проєкту прикріплений документ, в якому вказано, що під відставкою Ситника підписалися 216 парламентаріїв.

      Чому нардепи зажадали звільнення Ситника

      Суд визнав Ситника винним у корупції та оштрафував його, через що антикорупціонер потрапив до реєстру корупціонерів і за законом, не мав би обіймати свою посаду.

      За даними слідства, директор НАБУ за чужий рахунок кілька разів відпочивав на території мисливського господарства "Поліське – Сарни" у Рівненській області. Загальна сума всіх цих відпочинків склала не менше 500 тисяч гривень. Зауважимо, що отримання подібного роду подарунків має бути задеклароване, а Ситник цього не зробив.

      Окрім того, ДБР перевіряє можливу причетність Ситника до приховування корупційних схем в Укроборонпромі.

      Ситник заявив, що оскаржуватиме штраф за відпочинок у Європейському суді з прав людини. Директор НАБУ також вважає справу проти себе помстою голови МВС Арсена Авакова за "справу про рюкзаки". Адже у справі фігурував син міністра, а вело її саме НАБУ.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Артем Ситник НАБУ Корупція Верховна Рада
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