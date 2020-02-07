Постанову про звільнення Ситника внесли в Раду

У Верховну Раду внесли постанову №3039 про звільнення директора НАБУ Артема Ситника. Проєкт ухвали був зареєстрований у парламенті 7 лютого, а за день до цього депутати зібрали необхідні підписи за звільнення Ситника.

Текст постанови про звільнення директора НАБУ наразі відсутній на сайті Ради. Останній етап проходження документа – переданий на розгляд керівництву.

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До проєкту прикріплений документ, в якому вказано, що під відставкою Ситника підписалися 216 парламентаріїв.

Чому нардепи зажадали звільнення Ситника

Суд визнав Ситника винним у корупції та оштрафував його, через що антикорупціонер потрапив до реєстру корупціонерів і за законом, не мав би обіймати свою посаду.

За даними слідства, директор НАБУ за чужий рахунок кілька разів відпочивав на території мисливського господарства "Поліське – Сарни" у Рівненській області. Загальна сума всіх цих відпочинків склала не менше 500 тисяч гривень. Зауважимо, що отримання подібного роду подарунків має бути задеклароване, а Ситник цього не зробив.

Окрім того, ДБР перевіряє можливу причетність Ситника до приховування корупційних схем в Укроборонпромі.

Ситник заявив, що оскаржуватиме штраф за відпочинок у Європейському суді з прав людини. Директор НАБУ також вважає справу проти себе помстою голови МВС Арсена Авакова за "справу про рюкзаки". Адже у справі фігурував син міністра, а вело її саме НАБУ.