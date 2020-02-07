19:39
7 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов і 50 відтінків сірого. Улюблена іграшка Кирила
      Вєсті Кремля
      23:04, 6 лютого
      Вєсті.UA: Кінець дружби з Коломойським. Навчання депутатів у бійках
      Вєсті.UA
      20:25, 6 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ

      Шкода ідіотів: Аваков жорстко відповів Ситнику через закиди про "справу рюкзаків"

      1040 Читать новость на русском
      Арсен Аваков і Артем Ситник обмінялися звинуваченнями / Колаж 24 каналу

      Глава МВС Арсен Аваков прокоментував закиди директора НАБУ Артема Ситника у свій бік. Мовиться про адміністративну справу, через яку Ситник потрапив до реєстру корупціонерів. На думку Ситника, Аваков мститься йому через "справу рюкзаків".

      Аваков вважає, що директор Ситник шукає "привід для виправдання своїх корупційних дій, звинувачуючи інших". Глава МВС у своєму твітері перейшов на особистості, вживаючи зокрема слова "дурень" та "ідіот".

      До теми: Ситник оскаржить штраф за свій відпочинок в Європейському суді

      Начальник НАБУ, корупціонер з реєстру – шукає привід виправдати своє неоплачене пияцтво, звинувачуючи кого завгодно, окрім себе. За своє життя я звик прощати дурнів. Так легше не занурюватися в їхній бруд. Шкода ідіотів, їм треба допомагати,
      – написав Аваков.


      Аваков обізвав Ситника дурнем та ідіотом / Скріншот

      За що суд оштрафував Ситника?Ситник декілька разів відпочивав у елітному котеджі на Рівненщині не за свої гроші. За період з 2017 по 2019 рік директор НАБУ відпочив там 5 разів. За кожен відпочинок було заплачено у середньому близько 100 тисяч гривень. Ця сума підлягає декларуванню, проте Ситник не вніс ці дані у свою декларацію. Тож Рівненський апеляційний суд визнав директора НАБУ винним у корупції та зобов'язав сплатити штраф у розмірі 3 тисячі 400 гривень.

      Після цього 19 грудня 2019 року Ситника внесли до реєстру корупціонерів. Згідно з законом, він не мав би обіймати посаду директора НАБУ.

      Ситник запевнив, що оскаржить вирок суду в Європейському суді з прав людини.

      Що відомо про справу "рюкзаків Авакова"

      • НАБУ виявило 14 мільйонів гривень можливої розтрати державних грошей при закупівлі рюкзаків для АТО.
      • 31 жовтня 2017 року детективи НАБУ затримали трьох осіб. Серед них був син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков, заступник голови МВС Сергій Чеботар та представник фірми-переможця тендеру з постачання наплічників Володимир Литвин.
      • Згодом Авакову-молодшому та Чеботарю оголосили підозру у розтраті, привласненні або заволодінні державними грошами шляхом зловживання службовим становищем.
      • У квітні 2018 року розслідування оголосили завершеним. Стало відомо, що Авакова-молодшого і Чеботаря зі справи "вивели".
      • Третій фігурант справи – Володимир Литвин повністю взяв вину на себе. Йому призначили покарання у вигляді 5 років ув'язнення з іспитовим терміном у 2 роки та компенсацію збитків у майже 5 мільйонів гривень.

      До цієї теми: Рюкзаки Авакова: розкрадання державних коштів

      Додаток Дія – де завантажити
      сьогодні
      12881
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Артем Ситник НАБУ Корупція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Бандитські розбірки націоналістів: чому бізнесові суперечки стали частиною національної ідеї
      Дмитро Гнап 382
      сьогодні , 18:00 Війна між Коломойським і Зеленським: якими можуть бути наслідки для України
      Антон Голобородько 1236
      4 лютого , 15:23 Акції техкомпаній ростуть: чи варто чекати нової "економічної бульбашки"
      569
      сьогодні , 18:53 Настінні широкі електрокаміни: перевага, відмінність та функції
      115
      сьогодні , 17:30 Куратор бойовиків на Донбасі Сурков пішов зі служби: що це означає для України
      Віталій Дейнега 596
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук