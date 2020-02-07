Шкода ідіотів: Аваков жорстко відповів Ситнику через закиди про "справу рюкзаків"

Глава МВС Арсен Аваков прокоментував закиди директора НАБУ Артема Ситника у свій бік. Мовиться про адміністративну справу, через яку Ситник потрапив до реєстру корупціонерів. На думку Ситника, Аваков мститься йому через "справу рюкзаків".

Аваков вважає, що директор Ситник шукає "привід для виправдання своїх корупційних дій, звинувачуючи інших". Глава МВС у своєму твітері перейшов на особистості, вживаючи зокрема слова "дурень" та "ідіот".

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Начальник НАБУ, корупціонер з реєстру – шукає привід виправдати своє неоплачене пияцтво, звинувачуючи кого завгодно, окрім себе. За своє життя я звик прощати дурнів. Так легше не занурюватися в їхній бруд. Шкода ідіотів, їм треба допомагати,

– написав Аваков.



Аваков обізвав Ситника дурнем та ідіотом / Скріншот

За що суд оштрафував Ситника?Ситник декілька разів відпочивав у елітному котеджі на Рівненщині не за свої гроші. За період з 2017 по 2019 рік директор НАБУ відпочив там 5 разів. За кожен відпочинок було заплачено у середньому близько 100 тисяч гривень. Ця сума підлягає декларуванню, проте Ситник не вніс ці дані у свою декларацію. Тож Рівненський апеляційний суд визнав директора НАБУ винним у корупції та зобов'язав сплатити штраф у розмірі 3 тисячі 400 гривень.



Після цього 19 грудня 2019 року Ситника внесли до реєстру корупціонерів. Згідно з законом, він не мав би обіймати посаду директора НАБУ.



Ситник запевнив, що оскаржить вирок суду в Європейському суді з прав людини.

Що відомо про справу "рюкзаків Авакова"

НАБУ виявило 14 мільйонів гривень можливої розтрати державних грошей при закупівлі рюкзаків для АТО.

при закупівлі рюкзаків для АТО. 31 жовтня 2017 року детективи НАБУ затримали трьох осіб. Серед них був син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков, заступник голови МВС Сергій Чеботар та представник фірми-переможця тендеру з постачання наплічників Володимир Литвин.

Згодом Авакову-молодшому та Чеботарю оголосили підозру у розтраті, привласненні або заволодінні державними грошами шляхом зловживання службовим становищем.

У квітні 2018 року розслідування оголосили завершеним. Стало відомо, що Авакова-молодшого і Чеботаря зі справи "вивели".

Третій фігурант справи – Володимир Литвин повністю взяв вину на себе. Йому призначили покарання у вигляді 5 років ув'язнення з іспитовим терміном у 2 роки та компенсацію збитків у майже 5 мільйонів гривень.

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