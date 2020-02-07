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      Жаль идиотов: Аваков жестко ответил Сытнику из-за упреков о "деле рюкзаков"

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      Арсен Аваков и Артем Сытник обменялись обвинениями / Коллаж 24 канала

      Глава МВД Арсен Аваков прокомментировал упреки директора НАБУ Артема Сытника в свою сторону. Говорится об административном деле, из-за которого Сытник попал в реестр коррупционеров. По мнению Сытника, Аваков мстит ему за "дела рюкзаков".

      Аваков считает, что директор Сытник ищет "предлог для оправдания своих коррупционных действий, обвиняя других". Глава МВД в своем твиттере перешел на личности, употребляя в частности слова "дурак" и "идиот".

      К теме: Сытник обжалует штраф за свой отдых в Европейском суде

      Начальник НАБУ, коррупционер из реестра – ищет повод оправдать свое неоплаченное пьянство, обвиняя кого угодно, кроме себя. За свою жизнь я привык прощать дураков. Так легче не погружаться в их грязь. Жаль идиотов, им надо помогать,
      – написал Аваков.


      Аваков обозвал Сытника дураком и идиотом / Скриншот

      За что суд оштрафовал Сытника?
      Сытник несколько раз отдыхал в элитном коттедже на Ровненщине не за свои деньги. За период с 2017 по 2019 год директор НАБУ отдохнул там 5 раз. За каждый отдых было заплачено в среднем около 100 тысяч гривен. Эта сумма подлежит декларированию, однако Сытник не внес эти данные в свою декларацию. Поэтому Ровненский апелляционный суд признал директора НАБУ виновным в коррупции и обязал выплатить штраф в размере 3 тысяч 400 гривен.

      После этого 19 декабря 2019 года Сытника внесли в реестр коррупционеров. Согласно закону, он не должен занимать должность директора НАБУ.

      Сытник заверил, что обжалует приговор суда в Европейском суде по правам человека.

      Что известно о деле "рюкзаков Авакова"

      • НАБУ выявило 14 миллионов гривен возможной растраты государственных денег при закупке рюкзаков для АТО.
      • 31 октября 2017 года детективы НАБУ задержали трех человек. Среди них был сын министра внутренних дел Александр Аваков, заместитель главы МВД Сергей Чеботарь и представитель фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков Владимир Литвин.
      • Впоследствии Авакова-младшему и Чеботарю объявили подозрение в растрате, присвоении или завладении государственными деньгами путем злоупотребления служебным положением.
      • В апреле 2018 года расследование объявили завершенным. Стало известно, что Авакова-младшего и Чеботаря из дела "вывели".
      • Третий фигурант дела – Владимир Литвин полностью взял вину на себя. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 2 года и компенсацию убытков почти 5 миллионов гривен.

      К этой теме: Рюкзаки Авакова: хищение государственных средств

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Коррупция Новости политики НАБУ Артем Сытник Министерство внутренних дел Арсен Аваков
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