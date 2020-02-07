Жаль идиотов: Аваков жестко ответил Сытнику из-за упреков о "деле рюкзаков"

Глава МВД Арсен Аваков прокомментировал упреки директора НАБУ Артема Сытника в свою сторону. Говорится об административном деле, из-за которого Сытник попал в реестр коррупционеров. По мнению Сытника, Аваков мстит ему за "дела рюкзаков".

Аваков считает, что директор Сытник ищет "предлог для оправдания своих коррупционных действий, обвиняя других". Глава МВД в своем твиттере перешел на личности, употребляя в частности слова "дурак" и "идиот".

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Начальник НАБУ, коррупционер из реестра – ищет повод оправдать свое неоплаченное пьянство, обвиняя кого угодно, кроме себя. За свою жизнь я привык прощать дураков. Так легче не погружаться в их грязь. Жаль идиотов, им надо помогать,

– написал Аваков.



Аваков обозвал Сытника дураком и идиотом / Скриншот

За что суд оштрафовал Сытника?

Сытник несколько раз отдыхал в элитном коттедже на Ровненщине не за свои деньги. За период с 2017 по 2019 год директор НАБУ отдохнул там 5 раз. За каждый отдых было заплачено в среднем около 100 тысяч гривен. Эта сумма подлежит декларированию, однако Сытник не внес эти данные в свою декларацию. Поэтому Ровненский апелляционный суд признал директора НАБУ виновным в коррупции и обязал выплатить штраф в размере 3 тысяч 400 гривен.



После этого 19 декабря 2019 года Сытника внесли в реестр коррупционеров. Согласно закону, он не должен занимать должность директора НАБУ.



Сытник заверил, что обжалует приговор суда в Европейском суде по правам человека.

Что известно о деле "рюкзаков Авакова"

НАБУ выявило 14 миллионов гривен возможной растраты государственных денег при закупке рюкзаков для АТО.

31 октября 2017 года детективы НАБУ задержали трех человек. Среди них был сын министра внутренних дел Александр Аваков, заместитель главы МВД Сергей Чеботарь и представитель фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков Владимир Литвин.

Впоследствии Авакова-младшему и Чеботарю объявили подозрение в растрате, присвоении или завладении государственными деньгами путем злоупотребления служебным положением.

В апреле 2018 года расследование объявили завершенным. Стало известно, что Авакова-младшего и Чеботаря из дела "вывели".

Третий фигурант дела – Владимир Литвин полностью взял вину на себя. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 2 года и компенсацию убытков почти 5 миллионов гривен.

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