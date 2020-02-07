Жаль идиотов: Аваков жестко ответил Сытнику из-за упреков о "деле рюкзаков"
Глава МВД Арсен Аваков прокомментировал упреки директора НАБУ Артема Сытника в свою сторону. Говорится об административном деле, из-за которого Сытник попал в реестр коррупционеров. По мнению Сытника, Аваков мстит ему за "дела рюкзаков".
Аваков считает, что директор Сытник ищет "предлог для оправдания своих коррупционных действий, обвиняя других". Глава МВД в своем твиттере перешел на личности, употребляя в частности слова "дурак" и "идиот".
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Начальник НАБУ, коррупционер из реестра – ищет повод оправдать свое неоплаченное пьянство, обвиняя кого угодно, кроме себя. За свою жизнь я привык прощать дураков. Так легче не погружаться в их грязь. Жаль идиотов, им надо помогать,
– написал Аваков.
Аваков обозвал Сытника дураком и идиотом / Скриншот
За что суд оштрафовал Сытника?
Сытник несколько раз отдыхал в элитном коттедже на Ровненщине не за свои деньги. За период с 2017 по 2019 год директор НАБУ отдохнул там 5 раз. За каждый отдых было заплачено в среднем около 100 тысяч гривен. Эта сумма подлежит декларированию, однако Сытник не внес эти данные в свою декларацию. Поэтому Ровненский апелляционный суд признал директора НАБУ виновным в коррупции и обязал выплатить штраф в размере 3 тысяч 400 гривен.
После этого 19 декабря 2019 года Сытника внесли в реестр коррупционеров. Согласно закону, он не должен занимать должность директора НАБУ.
Сытник заверил, что обжалует приговор суда в Европейском суде по правам человека.
Что известно о деле "рюкзаков Авакова"
- НАБУ выявило 14 миллионов гривен возможной растраты государственных денег при закупке рюкзаков для АТО.
- 31 октября 2017 года детективы НАБУ задержали трех человек. Среди них был сын министра внутренних дел Александр Аваков, заместитель главы МВД Сергей Чеботарь и представитель фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков Владимир Литвин.
- Впоследствии Авакова-младшему и Чеботарю объявили подозрение в растрате, присвоении или завладении государственными деньгами путем злоупотребления служебным положением.
- В апреле 2018 года расследование объявили завершенным. Стало известно, что Авакова-младшего и Чеботаря из дела "вывели".
- Третий фигурант дела – Владимир Литвин полностью взял вину на себя. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 2 года и компенсацию убытков почти 5 миллионов гривен.
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