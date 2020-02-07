Постановление об увольнении Сытника внесли в Раду

В Верховную Раду внесли постановление №3039 об увольнении директора НАБУ Артема Сытника. Проект постановления был зарегистрирован в парламенте 7 февраля, а за день до этого депутаты собрали необходимые подписи за увольнение Сытника.

Текст постановления об увольнении директора НАБУ пока отсутствует на сайте Рады. Последний этап прохождения документа – передан на рассмотрение руководству.

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К проекту прикреплен документ, в котором указано, что под отставкой Сытника подписались 216 парламентариев.

Почему нардепы потребовали увольнения Сытника

Суд признал Сытника виновным в коррупции и оштрафовал его, из-за чего антикоррупционер попал в реестр коррупционеров и по закону не должен занимать свой пост.

По данным следствия, директор НАБУ за чужой счет несколько раз отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское – Сарны" в Ровенской области. Общая сумма всех этих отдыхов составила не менее 500 тысяч гривен. Заметим, что получение подобного рода подарков должно быть задекларировано, а Сытник этого не сделал.

Кроме того, ГБР проверяет возможную причастность Сытника к сокрытию коррупционных схем в Укроборонпроме.

Сытник заявил, что будет обжаловать штраф за отдых в Европейском суде по правам человека. Директор НАБУ также считает дело против себя местью главы МВД Арсена Авакова за "дело о рюкзаках". Ведь в деле фигурировал сын министра, а вело ее именно НАБУ.