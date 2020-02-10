Депутаты требуют уволить Сытника: появилась реакция послов G7
Послы G7 ответили на постановление Верховной Рады об увольнении директора НАБУ Артема Сытника. Они, в частности, призвали украинскую власть соблюдать действующее законодательство.
В своем твиттере послы G7 сообщили, что они поддерживают правительство и народ Украины с 2014 года в их усилиях по созданию НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда.
К слову: Постановление об увольнении Сытника внесли в Раду
Известно, что в "Большой семерке" готовят заявление по защите антикоррупционных органов.
Чтобы обеспечить целостность и независимость украинских антикоррупционных институтов, важно, чтобы руководство этих органов было избрано и уволено в соответствии с действующим законодательством, а также чтобы законы применялись последовательно во всех учреждениях,
– говорится в сообщении.
Справка. В законе о НАБУ отмечается, что директор этого органа назначается сроком на семь лет. Его полномочия могут прекратиться по истечении срока его полномочий или смертью, а также в случае выражения Верховной Радой Украины недоверия директору НАБУ.
Почему депутаты хотят уволить Артема Сытника: коротко
- 19 декабря Артем Сытник попал в реестр коррупционеров и, по закону, не должен занимать свой пост.
- По данным следствия, директор НАБУ за чужой счет несколько раз отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское – Сарны" в Ровенской области. Общая сумма всех этих отдыхов составила не менее 500 тысяч гривен. Заметим, что получение подобного рода подарков должно быть задекларировано, а Сытник этого не сделал.
- Кроме того, ГБР проверяет возможную причастность Сытника к сокрытию коррупционных схем в Укроборонпроме.
- Сытник заявил, что будет обжаловать штраф за отдых в Европейском суде по правам человека. Директор НАБУ также считает дело против себя местью главы МВД Арсена Авакова за "дело о рюкзаках". Ведь в деле фигурировал сын министра, а вело его именно НАБУ.
- 7 февраля в Верховную Раду внесли постановление №3039 об увольнении директора НАБУ, а за день до этого депутаты собрали необходимые подписи.