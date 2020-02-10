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      Депутаты требуют уволить Сытника: появилась реакция послов G7

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      Артем Сытник / Getty images

      Послы G7 ответили на постановление Верховной Рады об увольнении директора НАБУ Артема Сытника. Они, в частности, призвали украинскую власть соблюдать действующее законодательство.

      В своем твиттере послы G7 сообщили, что они поддерживают правительство и народ Украины с 2014 года в их усилиях по созданию НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда.

      К слову: Постановление об увольнении Сытника внесли в Раду

      Известно, что в "Большой семерке" готовят заявление по защите антикоррупционных органов.

      Чтобы обеспечить целостность и независимость украинских антикоррупционных институтов, важно, чтобы руководство этих органов было избрано и уволено в соответствии с действующим законодательством, а также чтобы законы применялись последовательно во всех учреждениях,
      – говорится в сообщении.

      Справка. В законе о НАБУ отмечается, что директор этого органа назначается сроком на семь лет. Его полномочия могут прекратиться по истечении срока его полномочий или смертью, а также в случае выражения Верховной Радой Украины недоверия директору НАБУ.

      Почему депутаты хотят уволить Артема Сытника: коротко

      • 19 декабря Артем Сытник попал в реестр коррупционеров и, по закону, не должен занимать свой пост.
      • По данным следствия, директор НАБУ за чужой счет несколько раз отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское – Сарны" в Ровенской области. Общая сумма всех этих отдыхов составила не менее 500 тысяч гривен. Заметим, что получение подобного рода подарков должно быть задекларировано, а Сытник этого не сделал.
      • Кроме того, ГБР проверяет возможную причастность Сытника к сокрытию коррупционных схем в Укроборонпроме.
      • Сытник заявил, что будет обжаловать штраф за отдых в Европейском суде по правам человека. Директор НАБУ также считает дело против себя местью главы МВД Арсена Авакова за "дело о рюкзаках". Ведь в деле фигурировал сын министра, а вело его именно НАБУ.
      • 7 февраля в Верховную Раду внесли постановление №3039 об увольнении директора НАБУ, а за день до этого депутаты собрали необходимые подписи.
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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Верховная Рада НАБУ Артем Сытник Судьи G7
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