Депутаты требуют уволить Сытника: появилась реакция послов G7

Послы G7 ответили на постановление Верховной Рады об увольнении директора НАБУ Артема Сытника. Они, в частности, призвали украинскую власть соблюдать действующее законодательство.

В своем твиттере послы G7 сообщили, что они поддерживают правительство и народ Украины с 2014 года в их усилиях по созданию НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда.

К слову: Постановление об увольнении Сытника внесли в Раду

Известно, что в "Большой семерке" готовят заявление по защите антикоррупционных органов.

Чтобы обеспечить целостность и независимость украинских антикоррупционных институтов, важно, чтобы руководство этих органов было избрано и уволено в соответствии с действующим законодательством, а также чтобы законы применялись последовательно во всех учреждениях,

– говорится в сообщении.

Справка. В законе о НАБУ отмечается, что директор этого органа назначается сроком на семь лет. Его полномочия могут прекратиться по истечении срока его полномочий или смертью, а также в случае выражения Верховной Радой Украины недоверия директору НАБУ.

(2/2) To ensure the integrity and independence of Ukraine’s anti-corruption institutions, it is important for leadership of these bodies to be selected and removed according to established laws, and for laws to be applied consistently across institutions. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) February 10, 2020

Почему депутаты хотят уволить Артема Сытника: коротко