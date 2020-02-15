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      Велике інтерв'ю з Зеленським: що наговорив президент і чому вірити не варто

      Право на гідність 135 Читать новость на русском

      Цього разу у відеоблозі розберемо велике інтерв'ю Володимира Зеленського. Зокрема, ту його частину, яка стосується питань справедливості і боротьби з корупцією.

      Боротьба з олігархами "триває", тільки Коломойський вже надто близько

      З відповідей Зеленського в інтерв'ю добре видно його пріоритети і цілі. Принаймні ті, які він заявляє.

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      Наприклад, в Зеленського запитали чи відчуває він вплив олігархів на свою фракцію. У відповідь президент сказав, що потрібно боротися з впливом олігархів на законодавчому рівні.

      І тут я відверто розгубився. Бо буквально минулого тижня 150 депутатів з фракції Зеленського підписали незаконну постанову про звільнення Директора НАБУ, який в справі Приватбанку переслідує найодізознішого олігарха Коломойського.

      Якось не дуже в’яжуться дії депутатів президента з його ж словами. До речі, проти цієї незаконної спроби позбутися Ситника вже виступили країни Великої сімки. Також на тому ж наголосив єврокомісар з питань розширення ЄС.

      Знаєте, як позицію офіційних представників найсильніших держав світу назвав депутат Коломойського – Олександр Дубіньский? "Х*йня мелким шрифтом".

      Хочу наголосити, Дубінський – не ідіот, він точно знає, що робить. Він в угоду Коломойському послідовно знищує наші стосунки з ключовими західним союзниками. Навіщо? Про це буде трішки нижче.

      артем ситник
      Артем Ситник

      Але повернемося до Зеленського. Власне, проблема не лише в тому, що його депутати підписали завідомо незаконну постанову, а й в тому, що його спікер – Дмитро Разумков – цю постанову зареєстрував.

      І не просто зареєстрував, а й змахлював головним комітетом Ради, який має її розглянути. Замість антикорупційного, де незаконна постанова очевидно би не пройшла, надіслав його в комітету Регламентний, де вплив Коломойського значно сильніший.

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      Власне, повертаючись до олігарха, з впливом зокрема якого президент закликає боротися. Ключова ціль Коломойского не просто збити Ситника, захищаючи себе від тюрми, а зірвати співпрацю України з МВФ і західним світом.

      Бо саме західний вектор розвитку України є для олігарха найбільшою загрозою. Саме співпраця з МВФ заважає йому повернути Приватбанк, на якому його команда вкрала в укранців 150 мільярдів гривень. Це найбільша крадіжка в історії України і одна з найбільших в історії сучасного світу.

      Нагадаю вам цитату самого Коломойського: "Дайте їй п'ять, 10 років, і кров буде забута… Ми візьмемо у росіян 100 мільярдів доларів... Який найшвидший спосіб вирішити проблеми та відновити відносини? Тільки гроші".

      коломойський
      Ігор Коломойський

      Навіщо все це Коломойському? В умовах чесної судової та правоохоронної системи йому не те що статки, свободу вберегти не вдасться! Але, чесно кажучи, я не чекав, що Коломойський аж так близько підбереться до своєї цілі, смертельно небезпечної для України.

      До теми: Коломойський і Боголюбов відкрили 2 компанії з виробництва зброї на Західній Україні

      І тут ми повернемося до інтерв'ю Володимира Зеленського: "Для мене, якщо депутат нашої фракції "зашкварився", то я відчуваю провину на собі". Боюся, що в такому темпі депутати Коломойського заженуть президента в глибоку, темну депресію. Просто, від вини до депресії – один крок. А відчувати себе винним через дії цих депутатів Зеленський мав би постійно.

      Не буду зупинятися на старих скандалах з продажем собаки для оплати комуналки, вибором шльондр прямо в сесійній залі, каструвань президентських же законів і багатьох інших відомих вам зальотів. Повернімося до інтерв'ю.

      Обіцянки і їх виконання

       Ще одна цитата президента, в якій він відповідає про критерії власної ефективності: "Найпростіший – це програма президента… Не виконуєш в терміни, про які домовлявся з власником того чи іншого бізнесу, тоді нема питань – тебе звільняють".

      Далі президент роз’яснює, що в його випадку власником є народ України, а контрактом – передвиборчі обіцянки. Поговоримо про виконання Зеленським контракту в сфері моєї компетенції.

      Не виконано:

      • Судову реформу, обіцяну президентом, вже два місяці заблоковано зашквареною Вищою Радою Правосуддя.
      • Закон про створення Бюро Фінансових Розслідувань відкликано.
      • Відповідно, СБУ і поліція й далі кошмарять бізнес.

      Втілено:

      • З іншого боку, багато обіцяного президенти вже втілив: повернуто покарання за незаконне збагачення,
      • перезавантажено НАЗК,
      • частково знищено правки Лозового,
      • з Конституції прибрана згадка про депутатську недоторканність.

      За такий короткий термін – дуже незле.

      Аваков все ще тут

      Повертаємося до інтерв'ю, чергова цитата Зеленського: "Перше, що ми зробили: ця влада – всі молоді, точно не були зацікавлені в тому, щоб брати хабарі… Тому що ці люди – точно порядні".

      Емм, це Арсен Аваков – порядний чоловік? Дуже добре його порядність видно по справі Павла Шеремета, в якій він пробує засудити, як на мене, невинних людей. А ще порядність Авакова добре видно у справі Катерини Ганздюк. Нагадаю, що мєнти спочатку намагалися докази в ній знищити.

      Ну і гріх, не згадати про 14 мільйонів гривень, вкрадених (згідно з розслідуванням НАБУ) сином Авакова на закупівлі спорядження для атошників. Тоді справу поховала прокуратура, проте Аваков до цих пір мститься Ситнику. А ще заради помсти намагається кинут у в’язницю літніх жінку-експерта і слідчого суддю у цій справі. 

      До теми: Аваков через Монастирського обманув "слуг народу", – Шабунін про фейкове зняття недоторканності

      аваков
      Арсен Аваков

      Перезавантаження СБУ не вібулося

      Ну і остання цитата президента: "Складно Службі безпеки. Ще не розглянули цей законопроєкт, він готується, всі сперечаються: міжнародники, наші. Перезавантаження СБУ не відбулося".

      Ось тут я з Володимиром Зеленським повністю погоджуюся. Перезавантаження СБУ не відбулося ні на крапельку. Баканов написав законопроєкт, який прямо суперечить виборчій програмі Зеленського: наприклад, залишає і управління К, і можливість кошмарити бізнес.

      Детальніше про це тут: Зняття недоторканності – обман, а Баканов – ворог реформи СБУ: відверте інтерв'ю з Шабуніним

      Ще з цікавого про СБУ. Одним зі своїх законів президент зобов’язав керівництво СБУ, включно з Бакановим, оприлюднити декларації. Готовий на гроші закластися, що СБУшники мали в носі і президентський закон, і його автора, і нас з вами.

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      Автор: Віталій Шабунін
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Ігор Коломойський Арсен Аваков Відеоблоги Право на гідність
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