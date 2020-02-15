Большое интервью из Зеленским: что наговорил президент и чему верить не стоит

На этот раз в видеоблоге разберем большое интервью Владимира Зеленского. В частности, ту его часть, которая касается вопросов справедливости и борьбы с коррупцией.

Боротьба з олігархами "триває", тільки Коломойський вже надто близько

З відповідей Зеленського в інтерв'ю добре видно його пріоритети і цілі. Принаймні ті, які він заявляє.

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Наприклад, в Зеленського запитали чи відчуває він вплив олігархів на свою фракцію. У відповідь президент сказав, що потрібно боротися з впливом олігархів на законодавчому рівні.

І тут я відверто розгубився. Бо буквально минулого тижня 150 депутатів з фракції Зеленського підписали незаконну постанову про звільнення Директора НАБУ, який в справі Приватбанку переслідує найодізознішого олігарха Коломойського.

Якось не дуже в’яжуться дії депутатів президента з його ж словами. До речі, проти цієї незаконної спроби позбутися Ситника вже виступили країни Великої сімки. Також на тому ж наголосив єврокомісар з питань розширення ЄС.

Знаєте, як позицію офіційних представників найсильніших держав світу назвав депутат Коломойського – Олександр Дубіньский? "Х*йня мелким шрифтом".

Хочу наголосити, Дубінський – не ідіот, він точно знає, що робить. Він в угоду Коломойському послідовно знищує наші стосунки з ключовими західним союзниками. Навіщо? Про це буде трішки нижче.



Артем Ситник

Але повернемося до Зеленського. Власне, проблема не лише в тому, що його депутати підписали завідомо незаконну постанову, а й в тому, що його спікер – Дмитро Разумков – цю постанову зареєстрував.

І не просто зареєстрував, а й змахлював головним комітетом Ради, який має її розглянути. Замість антикорупційного, де незаконна постанова очевидно би не пройшла, надіслав його в комітету Регламентний, де вплив Коломойського значно сильніший.

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Власне, повертаючись до олігарха, з впливом зокрема якого президент закликає боротися. Ключова ціль Коломойского не просто збити Ситника, захищаючи себе від тюрми, а зірвати співпрацю України з МВФ і західним світом.

Бо саме західний вектор розвитку України є для олігарха найбільшою загрозою. Саме співпраця з МВФ заважає йому повернути Приватбанк, на якому його команда вкрала в укранців 150 мільярдів гривень. Це найбільша крадіжка в історії України і одна з найбільших в історії сучасного світу.

Нагадаю вам цитату самого Коломойського: "Дайте їй п'ять, 10 років, і кров буде забута… Ми візьмемо у росіян 100 мільярдів доларів... Який найшвидший спосіб вирішити проблеми та відновити відносини? Тільки гроші".



Ігор Коломойський

Навіщо все це Коломойському? В умовах чесної судової та правоохоронної системи йому не те що статки, свободу вберегти не вдасться! Але, чесно кажучи, я не чекав, що Коломойський аж так близько підбереться до своєї цілі, смертельно небезпечної для України.

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І тут ми повернемося до інтерв'ю Володимира Зеленського: "Для мене, якщо депутат нашої фракції "зашкварився", то я відчуваю провину на собі". Боюся, що в такому темпі депутати Коломойського заженуть президента в глибоку, темну депресію. Просто, від вини до депресії – один крок. А відчувати себе винним через дії цих депутатів Зеленський мав би постійно.

Не буду зупинятися на старих скандалах з продажем собаки для оплати комуналки, вибором шльондр прямо в сесійній залі, каструвань президентських же законів і багатьох інших відомих вам зальотів. Повернімося до інтерв'ю.

Обіцянки і їх виконання

Ще одна цитата президента, в якій він відповідає про критерії власної ефективності: "Найпростіший – це програма президента… Не виконуєш в терміни, про які домовлявся з власником того чи іншого бізнесу, тоді нема питань – тебе звільняють".

Далі президент роз’яснює, що в його випадку власником є народ України, а контрактом – передвиборчі обіцянки. Поговоримо про виконання Зеленським контракту в сфері моєї компетенції.

Не виконано:

Судову реформу, обіцяну президентом, вже два місяці заблоковано зашквареною Вищою Радою Правосуддя.

Закон про створення Бюро Фінансових Розслідувань відкликано.

Відповідно, СБУ і поліція й далі кошмарять бізнес.

Втілено:

З іншого боку, багато обіцяного президенти вже втілив: повернуто покарання за незаконне збагачення,

перезавантажено НАЗК,

частково знищено правки Лозового,

з Конституції прибрана згадка про депутатську недоторканність.

За такий короткий термін – дуже незле.

Аваков все ще тут

Повертаємося до інтерв'ю, чергова цитата Зеленського: "Перше, що ми зробили: ця влада – всі молоді, точно не були зацікавлені в тому, щоб брати хабарі… Тому що ці люди – точно порядні".

Емм, це Арсен Аваков – порядний чоловік? Дуже добре його порядність видно по справі Павла Шеремета, в якій він пробує засудити, як на мене, невинних людей. А ще порядність Авакова добре видно у справі Катерини Ганздюк. Нагадаю, що мєнти спочатку намагалися докази в ній знищити.

Ну і гріх, не згадати про 14 мільйонів гривень, вкрадених (згідно з розслідуванням НАБУ) сином Авакова на закупівлі спорядження для атошників. Тоді справу поховала прокуратура, проте Аваков до цих пір мститься Ситнику. А ще заради помсти намагається кинут у в’язницю літніх жінку-експерта і слідчого суддю у цій справі.

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Арсен Аваков

Перезавантаження СБУ не вібулося

Ну і остання цитата президента: "Складно Службі безпеки. Ще не розглянули цей законопроєкт, він готується, всі сперечаються: міжнародники, наші. Перезавантаження СБУ не відбулося".

Ось тут я з Володимиром Зеленським повністю погоджуюся. Перезавантаження СБУ не відбулося ні на крапельку. Баканов написав законопроєкт, який прямо суперечить виборчій програмі Зеленського: наприклад, залишає і управління К, і можливість кошмарити бізнес.

Подробнее об этом здесь: Зняття недоторканності – обман, а Баканов – ворог реформи СБУ: відверте інтерв'ю з Шабуніним

Ще з цікавого про СБУ. Одним зі своїх законів президент зобов’язав керівництво СБУ, включно з Бакановим, оприлюднити декларації. Готовий на гроші закластися, що СБУшники мали в носі і президентський закон, і його автора, і нас з вами.