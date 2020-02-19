Я думаю, Зеленский хотел бы забыть о Коломойском, – журналист Мартыненко

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, хочет пересмотреть весь украинский бизнес, чтобы понять деятельность всех компаний и их владельцев. Таким образом хочет увидеть причастность олигархов к предпринимательству.

Такое мнение в эфире программы "Что это было?" высказал гендиректор Интерфакс-Украина Александр Мартыненко.

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"Зеленский хочет понять насколько украинские компании соответствуют его планам. Однако Коломойский там – не первый", – сказал Мартыненко.

У меня было впечатление, что он (Зеленский – 24 канал) хочет забыть вообще о его существовании (Коломойского – 24 канал),

– отметил Александр Мартыненко.

Он объясняет это то, что Зеленский не очень хочет, чтобы бизнес и его представители вошли во власть. "Он ищет молодых людей, у которых есть опыт руководства с большими процессами", – добавил гендиректор "Интерфакс-Украина".

К слову, в статье Financial Times "Украинские олигархи борются за влияние на президента" говорится, что украинский олигарх Ринат Ахметов вытесняет Игоря Коломойского, чтобы стать союзником Президента Украины Владимира Зеленского. И Ахметов нужен Зеленскому в стремлении президента завершить войну на Донбассе. Известно, что Ахметов является самым богатым и закрытым для камер олигархом.