Как изменился курс доллара перед Новым годом

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отметила, что на прошлой неделе спрос формировался не только за счет бизнеса, но и из-за активной покупки валюты украинцами, которые получали в конце года зарплаты и другие выплаты.

Читайте также Не потратят ни копейки: за какие услуги могут не платить украинские пенсионеры

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank На этом фоне доллар на межбанке в последние дни 2024 дорожал до исторических максимумов – на завершении сессии понедельника сделки заключались в пределах диапазона 42,08 – 42,09 гривен за доллар.

По словам Золотько, в первый день 2025 года из-за крайне слабой активности на межбанке котировки опустились ниже уровня 42 гривен за доллар. Это было обусловлено прежде всего выходным днем в США и Европе. Немало и украинских компаний в первый день года дали своим работникам отдохнуть.

Обратите внимание! За всю торговую сессию 1 января на межбанке было заключено сделок на чуть более 20 миллионов долларов. Что в 10 раз меньше среднедневных показателей декабря.

Уже 2 января полноценная работа валютного рынка возобновилась, а за счет повышенного спроса, в том числе и со стороны населения, которое получило в начале месяца обновленные лимиты на покупку безналичной валюты, котировки на межбанке довольно динамично вернулись к максимумам конца года и даже поднялись выше. Последние сделки пятницы заключались в коридоре 42,16 – 42,42 17 гривен за доллар,

– отмечает банкир.

Наличный рынок, реагируя на повышенный спрос и рост курса в безналичном сегменте, также двигался вверх. Как отмечает банкир, конце недели стоимость валюты здесь выросла до 41,55 – 41,65 гривны за доллар.

Заметьте! Украинцы в течение всего декабря активно покупали иностранную валюту и в целом чистая покупка долларов и евро составила по итогам месяца 1,3 миллиарда долларов. Суммарно в 2024 году население приобрело валюты на 12,2 миллиарда долларов больше, чем продало.

Что будет происходить на валютном рынке с 6 по 12 января

Золотько отмечает, что на этой неделе, вероятно, состоится постепенное успокоение ситуации на валютном рынке. Календарные эффекты конца года понемногу будут исчерпываться, поэтому ожидается небольшое ослабление спроса на валюту во всех сегментах рынка.

По моему мнению, течение этой недели стоимость доллара в наличном сегменте валютного рынка будет колебаться в диапазоне 42,50 – 42,90 гривны за доллар,

– прогнозирует банкир.

Важно! Золотько отмечает, что девальвационные ожидания на рынке остаются повышенными.