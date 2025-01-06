Як змінився курс долара перед Новим роком

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зазначила, що на минулому тижні попит формувався не тільки за рахунок бізнесу, але й через активну купівлю валюти українцями, які отримували наприкінці року зарплати ті інші виплати.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank На цьому фоні долар на міжбанку в останні дні 2024 дорожчав до історичних максимумів – на завершенні сесії понеділка угоди укладалися в межах діапазону 42,08 – 42,09 гривень за долар.

За словами Золотько, у перший день 2025 року через вкрай слабку активність на міжбанку котирування опустилися нижче рівня 42 гривень за долар. Це було обумовлено насамперед вихідним днем в США та Європі. Чимало й українських компаній в перший день року дали своїм працівникам відпочити.

Зверніть увагу! За всю торгівельну сесію 1 січня на міжбанку було укладено угод на трохи понад 20 мільйонів доларів. Що в 10 разів менше за середньоденні показники грудня.

Вже 2 січня повноцінна робота валютного ринку відновилася, а за рахунок підвищеного попиту, зокрема й з боку населення, яке отримало на початку місяця оновлені ліміти на купівлю безготівкової валюти, котирування на міжбанку доволі динамічно повернулися до максимумів кінця року та навіть піднялися вище. Останні угоди п’ятниці укладалися в коридорі 42,16 – 42,17 гривні за долар,

– зазначає банкірка.

Готівковий ринок, реагуючи на підвищений попит та зростання курсу у безготівковому сегменті, також рухався вгору. Як наголошує банкірка, наприкінці тижня вартість валюти тут зросла до 41,55 – 41,65 гривні за долар.

Зауважте! Українці протягом всього грудня активно купували іноземну валюту і загалом чиста купівля доларів та євро становила за підсумками місяця 1,3 мільярди доларів. Сумарно ж у 2024 році населення придбало валюти на 12,2 мільярда доларів більше, ніж продало.

Що відбуватиметься на валютному ринку з 6 по 12 січня

Золотько наголошує, що цього тижня, імовірно, відбудеться поступове заспокоєння ситуації на валютному ринку. Календарні ефекти кінця року потроху будуть вичерпуватися, відтак очікується невеличке послаблення попиту на валюту в усіх сегментах ринку.

На мою думку, протягом цього тижня вартість долара у готівковому сегменті валютного ринку коливатиметься в діапазоні 42,50 – 42,90 гривні за долар,

– прогнозує банкірка.

Важливо! Золотько відзначає, що девальваційні очікування на ринку залишаються підвищеними.