Коломойский слишком близко подобрался к своей цели, – Шабунин

Недавно 150 депутатов из фракции Зеленского подписали незаконное постановление об увольнении председателя НАБУ Сытника, который в деле Приватбанка преследует самого одиозного олигарха Коломойского.

Об этом в своем видеоблоге "Право на достоинство" рассказал председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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Он напомнил, что против этой незаконной попытки избавиться от Сытника уже выступили страны Большой семерки. Также на том же подчеркнул еврокомиссар по вопросам расширения ЕС.

Знаете, как позицию официальных представителей сильнейших государств мира назвал депутат Коломойского – Александр Дубинский? "Х*йня мелким шрифтом". Хочу подчеркнуть, Дубинский – не идиот, он точно знает, что делает. Он в угоду Коломойскому последовательно уничтожает наши отношения с ключевыми западным союзниками,

– подчеркнул Шабунин.

Он добавил: проблема не только в том, что его депутаты подписали заведомо незаконное постановление, но и в том, что его спикер – Дмитрий Разумков – это постановление зарегистрировал.

И не просто зарегистрировал, но и смухлевал главным комитетом Рады, который должен его рассмотреть. Вместо антикоррупционного, где незаконное постановление очевидно бы не прошло, прислал его в комитет Регламентный, где влияние Коломойского значительно сильнее,

– отметил антикоррупционер.



Артем Сытник

"Собственно, возвращаясь к олигарху, с влиянием в частности которого президент призывает бороться. Ключевая цель Коломойского не просто сбить Сытника, защищая себя от тюрьмы, а сорвать сотрудничество Украины с МВФ и западным миром", – пояснил Щабунин.

По его словам, именно западный вектор развития Украины является для олигарха Коломойского наибольшей угрозой. Именно сотрудничество с МВФ мешает ему вернуть Приватбанк, на котором его команда украла у украинцев 150 миллиардов гривен. Это крупнейшая кража в истории Украины и одна из крупнейших в истории современного мира.

Зачем все это Коломойскому? В условиях честной судебной и правоохранительной системы ему не только состояние, свободу уберечь не удастся! Но, честно говоря, я не ожидал, что Коломойский настолько близко подберется к своей цели, смертельно опасной для Украины,

– подытожил Шабунин.

Видео полного видеоблога Виталия Шабунина "Право на достоинство" за 15 февраля 2020 года