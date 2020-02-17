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      Коломойський надто близько підібрався до своєї цілі, – Шабунін

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      Ігор Коломойський / www.makorrishon.co.il

      Нещодавно 150 депутатів з фракції Зеленського підписали незаконну постанову про звільнення голови НАБУ Ситника, який в справі Приватбанку переслідує найодізознішого олігарха Коломойського.

      Про це у своєму відеоблозі "Право на гідність" розповів голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

      До теми: Депутати вимагають звільнити Ситника: з'явилась реакція послів G7

      Він нагадав, що проти цієї незаконної спроби позбутися Ситника вже виступили країни Великої сімки. Також на тому ж наголосив єврокомісар з питань розширення ЄС.

      Знаєте, як позицію офіційних представників найсильніших держав світу назвав депутат Коломойського – Олександр Дубіньский? "Х*йня мелким шрифтом". Хочу наголосити, Дубінський – не ідіот, він точно знає, що робить. Він в угоду Коломойському послідовно знищує наші стосунки з ключовими західним союзниками,
      – підкреслив Шабунін.

      Він додав: проблема не лише в тому, що його депутати підписали завідомо незаконну постанову, а й в тому, що його спікер – Дмитро Разумков – цю постанову зареєстрував.

      І не просто зареєстрував, а й змахлював головним комітетом Ради, який має її розглянути. Замість антикорупційного, де незаконна постанова очевидно би не пройшла, надіслав його в комітету Регламентний, де вплив Коломойського значно сильніший,
      – наголосив антикорупціонер.

      артем ситник
      Артем Ситник

      "Власне, повертаючись до олігарха, з впливом зокрема якого президент закликає боротися. Ключова ціль Коломойского не просто збити Ситника, захищаючи себе від тюрми, а зірвати співпрацю України з МВФ і західним світом", – пояснив Щабунін.

      За його словами, саме західний вектор розвитку України є для олігарха Коломойського найбільшою загрозою. Саме співпраця з МВФ заважає йому повернути Приватбанк, на якому його команда вкрала в укранців 150 мільярдів гривень. Це найбільша крадіжка в історії України і одна з найбільших в історії сучасного світу.

      Навіщо все це Коломойському? В умовах чесної судової та правоохоронної системи йому не те що статки, свободу вберегти не вдасться! Але, чесно кажучи, я не чекав, що Коломойський аж так близько підбереться до своєї цілі, смертельно небезпечної для України,
      – підсумував Шабунін.

      Відео повного відеоблогу Віталя Шабуніна "Право на гідність" за 15 лютого 2020

       

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      Автор: Віталій Шабунін
      Теги: Приватбанк Володимир Зеленський Слуга народу Артем Ситник НАБУ Ігор Коломойський Новини України Новини політики
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