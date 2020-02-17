Коломойський надто близько підібрався до своєї цілі, – Шабунін

Нещодавно 150 депутатів з фракції Зеленського підписали незаконну постанову про звільнення голови НАБУ Ситника, який в справі Приватбанку переслідує найодізознішого олігарха Коломойського.

Про це у своєму відеоблозі "Право на гідність" розповів голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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Він нагадав, що проти цієї незаконної спроби позбутися Ситника вже виступили країни Великої сімки. Також на тому ж наголосив єврокомісар з питань розширення ЄС.

Знаєте, як позицію офіційних представників найсильніших держав світу назвав депутат Коломойського – Олександр Дубіньский? "Х*йня мелким шрифтом". Хочу наголосити, Дубінський – не ідіот, він точно знає, що робить. Він в угоду Коломойському послідовно знищує наші стосунки з ключовими західним союзниками,

– підкреслив Шабунін.

Він додав: проблема не лише в тому, що його депутати підписали завідомо незаконну постанову, а й в тому, що його спікер – Дмитро Разумков – цю постанову зареєстрував.

І не просто зареєстрував, а й змахлював головним комітетом Ради, який має її розглянути. Замість антикорупційного, де незаконна постанова очевидно би не пройшла, надіслав його в комітету Регламентний, де вплив Коломойського значно сильніший,

– наголосив антикорупціонер.



Артем Ситник

"Власне, повертаючись до олігарха, з впливом зокрема якого президент закликає боротися. Ключова ціль Коломойского не просто збити Ситника, захищаючи себе від тюрми, а зірвати співпрацю України з МВФ і західним світом", – пояснив Щабунін.

За його словами, саме західний вектор розвитку України є для олігарха Коломойського найбільшою загрозою. Саме співпраця з МВФ заважає йому повернути Приватбанк, на якому його команда вкрала в укранців 150 мільярдів гривень. Це найбільша крадіжка в історії України і одна з найбільших в історії сучасного світу.

Навіщо все це Коломойському? В умовах чесної судової та правоохоронної системи йому не те що статки, свободу вберегти не вдасться! Але, чесно кажучи, я не чекав, що Коломойський аж так близько підбереться до своєї цілі, смертельно небезпечної для України,

– підсумував Шабунін.