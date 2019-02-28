Конфликт между Индией и Пакистаном: железнодорожное движение между странами приостановлено

Пакистан приостановил движение поезда Samjhota Express, который курсирует два раза в неделю между Пакистаном и Индией. Все из-за роста напряженности в отношениях двух стран.

В Пакистане сообщили, что возобновят движение сразу после того, как ситуация с безопасностью улучшится, пишет Doon.

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Ранее в Исламабаде обещали, что изменений в расписании движения поезда не будет.

Накануне Пакистан обстрелял населенные пункты в северном индийском штате Джамму и Кашмир.

Что случилось между Индией и Пакистаном? 26 февраля Индия нанесла авиаудар по боевикам в пакистанском городе Балакот. Операцию провели в 80 километрах от линии разграничения, которая фактически является границей между подконтрольными Индии и Пакистану частями региона Кашмир. В результате авиаудара, по данным индийских властей, было уничтожено много боевиков, включая их вожаков.



Страны, у которых есть ядерное оружие