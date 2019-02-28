Конфлікт між Індією і Пакистаном: залізничний рух між країнами призупинено

Пакистан призупинив рух поїзда Samjhota Express, який курсує два рази в тиждень між Пакистаном та Індією. Все через зростання напруженості у відносинах двох країн.

У Пакистані повідомили, що відновить рух відразу після того, як ситуація з безпекою покращиться, пише Doon.

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Раніше в Ісламабаді обіцяли, що змін у розкладі руху поїзда не буде.

Напередодні Пакистан обстріляв населені пункти в північному індійському штаті Джамму і Кашмір.

Що сталось між Індією та Пакистаном?26 лютого Індія завдала авіаудару по бойовиках у пакистанському місті Балакот. Операцію провели за 80 кілометрів від лінії розмежування, яка фактично є кордоном між підконтрольними Індії і Пакистанові частинами регіону Кашмір. Внаслідок авіаудару, за даними індійської влади, було знищено багато бойовиків, включно з їхніми ватажками.



Країни, у яких є ядерна зброя