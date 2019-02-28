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      Конфлікт між Індією і Пакистаном: залізничний рух між країнами призупинено

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      Пакистан призупинив рух поїздів в Індію
      Пакистан призупинив рух поїздів в Індію / Фото з відкритих джерел

      Пакистан призупинив рух поїзда Samjhota Express, який курсує два рази в тиждень між Пакистаном та Індією. Все через зростання напруженості у відносинах двох країн.

      У Пакистані повідомили, що відновить рух відразу після того, як ситуація з безпекою покращиться, пише Doon.

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      Раніше в Ісламабаді обіцяли, що змін у розкладі руху поїзда не буде.

      Напередодні Пакистан обстріляв населені пункти в північному індійському штаті Джамму і Кашмір.

      Що сталось між Індією та Пакистаном?26 лютого Індія завдала авіаудару по бойовиках у пакистанському місті Балакот. Операцію провели за 80 кілометрів від лінії розмежування, яка фактично є кордоном між підконтрольними Індії і Пакистанові частинами регіону Кашмір. Внаслідок авіаудару, за даними індійської влади, було знищено багато бойовиків, включно з їхніми ватажками.

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      Теги: Новини політики Конфлікт між Індією і Пакистаном Індія Пакистан Війна Залізниця Транспорт
      Джерело: 24 Канал
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