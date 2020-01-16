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      Конфликт в Украине – не препятствие отношениям с Россией, – Макрон

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      Эммануэль Макрон готов развивать отношения с Россией / Getty Images

      Президент Франции Эммануэль Макрон готов развивать отношения с Россией, несмотря на длительные конфликты со своими соседями.

      Эммануэль Макрон считает, что завершение этих конфликтов "можно ждать еще долго", сообщает RFI.

      Обратите внимание: Макрон позвонил Путину: президенты нарушили и вопрос Украины

      В ответ на вопрос, какое событие заставило Эммануэля Макрона изменить отношение к Владимиру Путину и выступить за пересмотр отношений с Россией, президент Франции ответил, что это было плодом долгих размышлений.

      Я не сказал бы, что это было особое событие среди других. Это было созревшее решение, историческая и стратегическая убежденность,
      – заметил Макрон.

      Политик напомнил, что Россия захватила Украину, но Франция приняла меры.

      Мы на пути решения замороженных конфликтов. Но если ждать решения всех замороженных конфликтов для того, чтобы двигаться вперед, то можно ждать долго,
      – считает Эммануэль Макрон.

      Президент Франции Макрон также подчеркнул, что после нормандского саммита состоялся "исторический обмен" пленными между Россией и Украиной, и нужно продолжать столь же плодотворную работу по урегулированию конфликта.

      Кстати: Зеленский договорился с Макроном о привлечении Франции к расшифровке черных ящиков

      Список договоренностей после последней нормандской встречи:

      нормандська зустріч домовленості список перелік нормандський формат угоди документСписок договоренностей "нормандской четверки" на встрече 9 декабря / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Путин Новости России Украина – Россия Эммануэль Макрон Нормандский формат Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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