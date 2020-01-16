Конфликт в Украине – не препятствие отношениям с Россией, – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон готов развивать отношения с Россией, несмотря на длительные конфликты со своими соседями.

Эммануэль Макрон считает, что завершение этих конфликтов "можно ждать еще долго", сообщает RFI.

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В ответ на вопрос, какое событие заставило Эммануэля Макрона изменить отношение к Владимиру Путину и выступить за пересмотр отношений с Россией, президент Франции ответил, что это было плодом долгих размышлений.

Я не сказал бы, что это было особое событие среди других. Это было созревшее решение, историческая и стратегическая убежденность,

– заметил Макрон.

Политик напомнил, что Россия захватила Украину, но Франция приняла меры.

Мы на пути решения замороженных конфликтов. Но если ждать решения всех замороженных конфликтов для того, чтобы двигаться вперед, то можно ждать долго,

– считает Эммануэль Макрон.

Президент Франции Макрон также подчеркнул, что после нормандского саммита состоялся "исторический обмен" пленными между Россией и Украиной, и нужно продолжать столь же плодотворную работу по урегулированию конфликта.

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Список договоренностей после последней нормандской встречи:

Список договоренностей "нормандской четверки" на встрече 9 декабря / Инфографика 24 канала