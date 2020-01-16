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      Конфлікт в Україні – не перешкода відносинам з Росією, – Макрон

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      Еммануель Макрон готовий розвивати взаємини з Росією / Getty Images

      Президент Франції Еммануель Макрон готовий розвивати взаємини з Росією, незважаючи на тривалі конфлікти зі своїми сусідами.

      Еммануель Макрон вважає, що на завершення цих конфліктів "можна чекати ще довго", повідомляє RFI.

      Зверніть увагу: Макрон зателефонував Путіну: президенти порушили й питання України

      У відповідь на питання, яка подія змусила Еммануеля Макрона змінити ставлення до Володимира Путіна і виступити за перегляд відносин з Росією, то президент Франції відповів, що це було плодом довгих роздумів.

      Я не сказав би, що це була особлива подія серед інших. Це було дозріле рішення, історична і стратегічна переконаність,
      – зауважив Макрон.

      Політик нагадав, що Росія захопила Україну, але Франція вжила заходів.

      Ми на шляху вирішення заморожених конфліктів. Але якщо чекати вирішення всіх заморожених конфліктів для того, щоб рухатися вперед, то можна чекати довго,
      – вважає Еммануель Макрон.

      Президент Франції Макрон також підкреслив, що після нормандського саміту відбувся "історичний обмін" полоненими між Росією і Україною, і потрібно продовжувати настільки ж плідну роботу по врегулюванню конфлікту.

      До речі: Зеленський домовився з Макроном про залучення Франції до розшифрування чорних скриньок

      Список домовленостей після останньої нормандської зустрічі:

      нормандська зустріч домовленості список перелік нормандський формат угоди документ
      Список домовленостей "нормандської четвірки" на зустрічі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Володимир Путін Новини Росії Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Нормандський формат Еммануель Макрон
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