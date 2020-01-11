Зеленський домовився з Макроном про залучення Франції до розшифрування чорних скриньок

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном. У розмові, зокрема, обговорювалися шляхи допомоги з боку франції у розслідування катастрофи українського літака в Ірані.

Володимир Зеленський подякував французькому колезі за співчуття у зв'язку з катастрофою літака в Ірані, повідомляє Офіс Президента України.

До слова: Україна передала в Іран ДНК-зразки для розпізнання жертв катастрофи літака МАУ

Глави держав відзначили, що швидке встановлення істини стало результатом чіткої роботи української експертної групи в Ірані та консолідованої підтримки з боку міжнародних партнерів.

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон домовилися про залучення французьких експертів до розшифрування чорних скриньок з українського літака.

Макрон пообіцяв сприяти всебічному розслідуванню катастрофи та притягненню до відповідальності винних у цьому злочині. Він зазначив, що Франція вже розпочала формальну процедуру започаткування відповідного міжнародного розслідування в ІКАО – Міжнародній організації цивільної авіації.

Що відомо про авіакатастрофу МАУ в Ірані?Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні у Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ. На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто із них не вижив.



Усі 9 загиблих членів екіпажу були українцями, крім того серед загиблих пасажирів були ще двоє українців. Найбільше в авіакатастрофі загинули громадяни Ірану та Канади.



Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку. Президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.



11 січня Іран офіційно повідомив, що військові випадково збили український літак. Україна вимагатиме повної компенсації та розслідування трагедії від Ірану.

Крім того, обговорювалися і питання війни на Донбасі. Зокрема, мовилося про виконання домовленостей, досягнутих на зустрічі у нормандському форматі в Парижі.

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон домовилися продовжувати двосторонній діалог, а також про проведення тристороннього дзвінка між Україною, Францією та Німеччиною.

У кінці розмови президент Франції погодився на пропозицію Володимира Зеленського відвідати Україну.



Про що Україна і Росія домовилися на нормандській зустрічі у Парижі / інфографіка 24 каналу