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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Зеленський домовився з Макроном про залучення Франції до розшифрування чорних скриньок

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      Зеленський обговорив з Макроном розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані / ukrinform.ua

      Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном. У розмові, зокрема, обговорювалися шляхи допомоги з боку франції у розслідування катастрофи українського літака в Ірані.

      Володимир Зеленський подякував французькому колезі за співчуття у зв'язку з катастрофою літака в Ірані, повідомляє Офіс Президента України.

      До слова: Україна передала в Іран ДНК-зразки для розпізнання жертв катастрофи літака МАУ

      Глави держав відзначили, що швидке встановлення істини стало результатом чіткої роботи української експертної групи в Ірані та консолідованої підтримки з боку міжнародних партнерів.

      Володимир Зеленський та Еммануель Макрон домовилися про залучення французьких експертів до розшифрування чорних скриньок з українського літака.

      Макрон пообіцяв сприяти всебічному розслідуванню катастрофи та притягненню до відповідальності винних у цьому злочині. Він зазначив, що Франція вже розпочала формальну процедуру започаткування відповідного міжнародного розслідування в ІКАО – Міжнародній організації цивільної авіації.

      Що відомо про авіакатастрофу МАУ в Ірані?Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні у Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ. На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто із них не вижив.

      Усі 9 загиблих членів екіпажу були українцями, крім того серед загиблих пасажирів були ще двоє українців. Найбільше в авіакатастрофі загинули громадяни Ірану та Канади.

      Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку. Президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.

      11 січня Іран офіційно повідомив, що військові випадково збили український літак. Україна вимагатиме повної компенсації та розслідування трагедії від Ірану.

      Крім того, обговорювалися і питання війни на Донбасі. Зокрема, мовилося про виконання домовленостей, досягнутих на зустрічі у нормандському форматі в Парижі.

      Володимир Зеленський та Еммануель Макрон домовилися продовжувати двосторонній діалог, а також про проведення тристороннього дзвінка між Україною, Францією та Німеччиною.

      У кінці розмови президент Франції погодився на пропозицію Володимира Зеленського відвідати Україну.

      нормандська зустріч, про що домовилися
      Про що Україна і Росія домовилися на нормандській зустрічі у Парижі / інфографіка 24 каналу

      У МАУ пояснили, чому не скасували рейс із Тегерана
      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран Володимир Зеленський Офіс Президента Президент України Новини Франції Еммануель Макрон Нормандська зустріч 2019
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