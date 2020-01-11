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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Зеленский договорился с Макроном о привлечении Франции к расшифровке черных ящиков

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      Зеленский обсудил с Макроном расследование катастрофы самолета МАУ в Иране / ukrinform.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В разговоре, в частности, обсуждались пути помощи со стороны Франции в расследовании катастрофы украинского самолета в Иране.

      Владимир Зеленский поблагодарил французского коллегу за сочувствие в связи с крушением самолета в Иране, сообщает Офис Президента Украины.

      К слову: Украина передала в Иран ДНК-образцы для опознания жертв катастрофы самолета МАУ

      Главы государств отметили, что такое скорое установление истины стало результатом четкой работы украинской экспертной группы в Иране и консолидированной поддержки со стороны международных партнеров.

      Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон договорились о привлечении французских экспертов к расшифровке "черных ящиков" с украинского самолета.

      Макрон пообещал содействовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении. Он отметил, что Франция уже начала формальную процедуру начала соответствующего международного расследования в ИКАО – Международной организации гражданской авиации.

      Что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране?Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев. На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.

      Все 9 погибших членов экипажа были украинцами, кроме того среди погибших пассажиров были двое украинцев. В авиакатастрофе погибло больше всего граждан Ирана и Канады.

      Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке. Президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, так как за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.

      11 января Иран официально сообщил, что военные случайно сбили украинский самолет. Украина потребует полной компенсации и расследования трагедии от Ирана.

      Кроме того, обсуждались и вопросы войны на Донбассе. В частности, говорилось о выполнении договоренностей, достигнутых на встрече в нормандском формате в Париже.

      Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон договорились продолжать двусторонний диалог, а также о проведении трехстороннего телефонного разговора между Украиной, Францией и Германией.

      В конце разговора президент Франции согласился на предложение Владимира Зеленского посетить Украину.

      нормандська зустріч, про що домовилися
      О чем Украина и Россия договорились на нормандской встрече в Париже / инфографика 24 канала

      Пассажирские самолеты, которые сбивали военные: самые известные случаи в истории
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран Нормандская встреча 2019 Эммануэль Макрон Новости Франции Президент Украины Офіс Президента Владимир Зеленский
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