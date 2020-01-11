Зеленский договорился с Макроном о привлечении Франции к расшифровке черных ящиков

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В разговоре, в частности, обсуждались пути помощи со стороны Франции в расследовании катастрофы украинского самолета в Иране.

Владимир Зеленский поблагодарил французского коллегу за сочувствие в связи с крушением самолета в Иране, сообщает Офис Президента Украины.

К слову: Украина передала в Иран ДНК-образцы для опознания жертв катастрофы самолета МАУ

Главы государств отметили, что такое скорое установление истины стало результатом четкой работы украинской экспертной группы в Иране и консолидированной поддержки со стороны международных партнеров.

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон договорились о привлечении французских экспертов к расшифровке "черных ящиков" с украинского самолета.

Макрон пообещал содействовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении. Он отметил, что Франция уже начала формальную процедуру начала соответствующего международного расследования в ИКАО – Международной организации гражданской авиации.

Что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране?Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев. На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.



Все 9 погибших членов экипажа были украинцами, кроме того среди погибших пассажиров были двое украинцев. В авиакатастрофе погибло больше всего граждан Ирана и Канады.



Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке. Президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, так как за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.



11 января Иран официально сообщил, что военные случайно сбили украинский самолет. Украина потребует полной компенсации и расследования трагедии от Ирана.

Кроме того, обсуждались и вопросы войны на Донбассе. В частности, говорилось о выполнении договоренностей, достигнутых на встрече в нормандском формате в Париже.

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон договорились продолжать двусторонний диалог, а также о проведении трехстороннего телефонного разговора между Украиной, Францией и Германией.

В конце разговора президент Франции согласился на предложение Владимира Зеленского посетить Украину.



О чем Украина и Россия договорились на нормандской встрече в Париже / инфографика 24 канала