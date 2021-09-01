Но от поездки в Вашингтон, несмотря на ее результаты, ничего не изменится. Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист издания "Украинская правда" Роман Кравец.
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У Кулебы нет конфликта с Ермаком
Он не думает, что у Кулебы есть конфликт с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком. Наоборот, они тесно сотрудничают, в частности ездили в США вместе готовить встречу Джо Байдена и Владимира Зеленского.
"Я думаю, что Дмитрием Кулебой очень довольны из-за того, что он сумел провести Крымскую платформу. Потому что для президента это точно было очень важно", – сказал Кравец.
Конфликта там (между Кулебой и Ермаком – 24 канал) нет,
– подчеркнул журналист.
По его словам, даже если кто-то и захочет занять должность Кулебы, то замены для него нет. "Мне кажется, что сейчас на скамейке запасных не то, что нет запасных. Лавку уже давно вынесли. Кадровый голод дальше присутствует", – сказал журналист.
Ситуация может измениться
Если бы, как считает Кравец, у Кулеба был бы конфликт с Ермаком, то все гораздо активнее говорили бы о замене министра иностранных дел.
"Несмотря на это, может произойти что-то неожиданное и тогда все изменится", – добавил журналист.
Кравец рассказал о конфликте Кулебы и Ермака: смотрите видео
Вероятные отставки министров: что известно
- Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает, что вскоре возможен ряд увольнений министров.
- Распрощаться с ними могут уже в течение следующей пленарной недели.
- По информации СМИ, под угрозой 3 – 5 министров.
- Ранее нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, разговоры об отставках в правительстве – это манипуляции.