Але від поїздки у Вашингтон, попри її результати, нічого не зміниться. Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст видання "Українська правда" Роман Кравець.

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В Кулеби немає конфлікту з Єрмаком

Він не думає, що в Кулеби є конфлікт із керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Навпаки, вони тісно співпрацюють, зокрема їздили у США разом готувати зустріч Джо Байдена і Володимира Зеленського.

"Я думаю, що Дмитром Кулебою дуже задоволені через те, що він зумів провести Кримську платформу. Тому що для президента це точно було дуже важливо", – сказав Кравець.

Конфлікту там (між Кулебою та Єрмаком – 24 канал) немає,

– наголосив журналіст.

За його словами, навіть якщо хтось і захоче очолити посаду Кулеби, то заміни для нього немає. "Мені здається, що наразі на лавці запасних не те, що немає запасних. Лавку вже давно винесли. Кадровий голод залишається присутнім", – сказав журналіст.

Ситуація може змінитись

Якби, як вважає Кравець, Кулеба мав би конфлікт з Єрмаком, то всі набагато активніше говорили б про заміну міністра закордонних справ.

"Попри це, може відбутись щось несподіване і тоді все зміниться", – додав журналіст.

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