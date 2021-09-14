Конфликтность нарастает: что на самом деле кроется за военными учениями России и Беларуси

Россия и Беларусь проводят военные учения "Запад-2021" с 10 по 16 сентября. Военный эксперт из Беларуси Егор Лебедок детально разобрал главные аспекты масштабного мероприятия. 24 канал с разрешения автора публикует его текст на эту тему.

Военный эксперт Егор Лебедок уже долгое время пишет и рассказывает в медиа о ситуации в сфере безопасности Беларуси, развитии белорусской армии. Ведет Telegram-канал, где публикует аналитику о событиях в Беларуси и объяснения, как это влияет на Восточную Европу. Служил в армии Республики Беларусь, кандидат физико-математических наук.

Егор Лебедок / Фото Флагшток

Военно-политическая обстановка в регионе

Учения "Запад-2021" проходят на фоне значительно большей напряженности в регионе, чем "Запад-2017".

В 2017 году основными факторами, влияющие на военно-политическую обстановку вокруг Беларуси, были:

нисходящая фаза военного конфликта Россия – Украина,

сохранение нейтралитета Беларуси в конфликте,

предоставление переговорной площадки для конфликтующих сторон.

С кем воевала Россия во время учений "Запад-2017":

В марте текущего года Россия, совмещая достижение ряда политических целей с отработкой военной операции, сосредоточила серьезный военный контингент на границе с Украиной, с последующим его отводом.

Как происходила эскалация весной 2021 года:

С августа 2020 года Лукашенко и организованная им группа лиц осуществляют силовое, включая селективное применение законодательства, подавление граждан Беларуси (помещения в учреждения уголовно-исправительной системы, выдворение из страны и др. способами), выступающих за восстановление законности в Беларуси и уход Лукашенко.

Для населения Беларуси силовое подавление (де факто, репрессии) преподносится как предотвращение цветной революции, подготовленной и осуществляемой странами Запада (в зависимости от текущей конъюнктуры – Польша, Литва, Германия, Чехия). Как обоснование борьбы с "цветной революцией" стало и юридическое уничтожение большого числа некоммерческих организаций Беларуси.

С ноября 2020 года ЕС и США начали вводить и до настоящего времени рассматривают возможность расширения экономических санкций против режима Лукашенко.

против режима Лукашенко. В апреле 2021 года Лукашенко заявил, что США готовили его убийство.

В мае 2021 года под предлогом получения письма о минировании Беларусь посадила в аэропорту самолет авиакомпании Ryanair, на борту которого находился Роман Протасевич. В дальнейшем последовал запрет для авиакомпаний Беларуси летать над территорией ЕС, к которым присоединилась Украина, а также авиакомпаниям ЕС и Украины летать над территорией Беларуси.

Как арестовали Романа Протасевича:

С мая-июня 2021 года через Беларусь началась организованная массовая отправка мигрантов из Ирака, Сирии и других стран в Литву посредством нелегального перехода границы Беларусь-Литва. 28 июня 2021 года "в связи с введенными Европейским союзом беспрецедентными ограничительными мерами... Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС".

В дальнейшем потоки были распространены на Польшу и Литву. Указанные страны восприняли потоки мигрантов, нелегально переходящие на их территорию Беларуси, как "гибридную атаку" Лукашенко с целью снятия наложенных ранее Евросоюзом санкций против режима Лукашенко.

Сюжет про нелегалов на литовской границе:

2 июля 2021 года Лукашенко заявил о завершении масштабной антитеррористической операции , проведенной белорусскими спецслужбами и силовиками (среди прочего, Лукашенко сообщил, что готовился подрыв 43-его узла связи ВМФ России "Вилейка" – российского военного объекта на территории Беларуси). Лукашенко также заявил, что после завершения антитеррористической операции, проведенной в стране, он предъявит претензии канцлеру Германии и "кое-кому из руководства" ФРГ.

, проведенной белорусскими спецслужбами и силовиками (среди прочего, Лукашенко сообщил, что готовился подрыв 43-его узла связи ВМФ России "Вилейка" – российского военного объекта на территории Беларуси). Лукашенко также заявил, что после завершения антитеррористической операции, проведенной в стране, он предъявит претензии канцлеру Германии и "кое-кому из руководства" ФРГ. В мае-августе 2021 года по инициативе белорусской стороны сокращены посольства в Беларуси ряда стран, в частности, Латвии, Литвы, США.

После ответных действий Литвы, а затем и Польши, на нелегальный переход мигрантами границы со стороны Беларуси, в информационной работе госСМИ началась интенсивная работа по навешиванию на правительство Литвы ярлыка "фашистов". В целом, с весны 2021 года пролукашенковские СМИ и блогеры расширяют тему ассоциации "коллективного запада" с "фашистами".

За базис информационной работы берется история Второй мировой войны, переносятся параллели фашистов как на оппонентов Лукашенко внутри Беларуси, так и внешних факторов. 7 июня Лукашенко подписал указ об установлении "дня народного единства" на 17 сентября, в день входа советских войск на территорию Польши того времени в 1939 году. Активная фаза учений "Запад-2021" завершается 16 сентября.

Сюжет Радио Свобода про учения "Запад-2021":

Со 2 сентября Польша в ряде регионов, граничащих с Беларусью, ввела чрезвычайное положение в связи с миграционным кризисом и учениями "Запад-2021". Также на фоне миграционного кризиса с 10 сентября литовские военные наделены правом останавливать, проверять и досматривать транспортные средства, а также находящиеся в них грузы и людей. Кроме того, им разрешено использовать специальные средства.

9 сентября на боевое дежурство заступили российские С-400 в Гродно и Су-30СМ в Барановичах. В этот же день Лукашенко и Путин одобрили программы по дальнейшей интеграции в рамках двусторонней интеграции. Во время встречи, как сообщил Владимир Путин, они обсудили формирование единого оборонного пространства двух стран и вопросы обеспечения безопасности.

Про интеграцию Беларуси и России:

Некоторые учения, проходящие в сентябре 2021 года представлены на карте ниже.

Карта учений / Telegram-канал Lebiadok

Несмотря на более напряженную обстановку, количество аккредитованных для освещения учений СМИ существенно меньше, чем на учениях "Запад-2017". Для наблюдения и освещения в средствах массовой информации активной фазы ССУ "Запад‑2021" аккредитовано около 60 представителей СМИ, из них 23 иностранных. В 2017 году учения освещали около 400 представителей средств массовой информации, в том числе около 270 иностранных.

Общие характеристики учений "Запад-2021"

Наименование: Совместное стратегическое учение вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад-2021".

Руководители учений: от Республики Беларусь – начальник Генерального штаба – первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич, от Российской Федерации – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.

Виктор Гулевич и Валерий Герасимов / Фото Twitter Министерство обороны России

На территории Республики Беларусь российскую военную делегацию возглавляет заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, причем он участвует в подготовке учений на территории Беларуси еще с начального периода рекогносцировки.

О наращивании российской военной мощи на западной границе:

Тема учений: "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

Учение плановое. Декларируется оборонительный характер учения.

Учебные цели (для ВС Республики Беларусь):

повышение уровня готовности и способности органов военного управления войск Республики Беларусь и Российской Федерации к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности Союзного государства, их взаимодействия и полевой выучке в ходе ведения боевых действий; выработка и апробирование варианта совместных действий в ходе отражения агрессии против Союзного государства в интересах сохранения территориальной целостности Республики Беларусь и Российской Федерации; получение практики командующими, командирами и штабами по управлению войсками в ходе отражения агрессии против Союзного государства.

Что такое Союзное государство Лукашенко сказал, когда Россия и Беларусь завершат создание Союзного государства

Учебные задачи (для Вооруженных сил Беларуси):

создание группировки войск (сил) в короткие сроки на основе боеготовых в мирное время воинских формирований, обладающих высоким уровнем мобильности и способности к ведению автономных действий; управление действиями авиации и войск ПВО в ходе отражения ударов средств воздушного нападения условного противника; апробация новых способов ведения оборонительных действий и высадка тактических воздушных десантов.

Учения проходят на территории:

Республики Беларусь,

Российской Федерации,

акватории Балтийского моря.

Активная фаза учений: с 10 по 16 сентября 2021 года.

По окончании учений в срок до 30 сентября личный состав, вооружение, военная и специальная техника Вооруженных сил Республики Беларусь возвратятся в пункты постоянной дислокации, а воинские части и подразделения Вооруженных сил Российской Федерации покинут территорию Республики Беларусь.

Возвращение российских органов военного управления и войск с полигонов России в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября 2021 года.

Как проходили учения "Запад-2021" 12 сентября:

Проведение учений запланировано в два этапа:

управление группировками войск в ходе ведения оборонительных боевых действий (прошел 10-12 сентября);

управление группировками войск в ходе завершения разгрома противника и восстановление утраченного положения (пройдет 13-16 сентября).

К участию в учениях привлекаются:

от Вооруженных сил Республики Беларусь:

белорусская часть Объединенного командования РГВ(С);

органы военного управления объединений, управления соединений, воинские части и подразделения ВВС и войск ПВО, сил специальных операций Вооруженных сил, оперативных командований, родов войск, специальных войск, вооружения и тыла Вооруженных сил, территориальной обороны, других войск и воинских формирований;

от Вооруженных сил Российской Федерации (по сообщению российского МО):

российская часть Объединенного командования РГВ(С);

войска Западного военного округа, часть органов военного управления войск Центрального военного округа, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации, а также соединения и объединения Балтийского флота.

Всего в ССУ "Запад-2021" на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей (по различным оценкам в учениях "Запад-2017" принимали участие от 60 до 100 тысяч военнослужащих).

Учения "Запад-2021" в сюжете The Sun:

Из них на территории Республики Беларусь – 12 800 военнослужащих (в том числе около 2500 российских военнослужащих и до 50 казахстанских военнослужащих из состава КСОР ОДКБ), до 350 единиц бронетанковой техники (в том числе около 60 танков ВС Беларуси и около 70 танков ВС России), до 110 единиц артиллерии и РСЗО (около 60 единиц ВС Беларуси и около 50 единиц ВС России), более 30 самолетов и вертолетов (до 15 ВС Беларуси и до 20 ВС России).

– 12 800 военнослужащих (в том числе около 2500 российских военнослужащих и до 50 казахстанских военнослужащих из состава КСОР ОДКБ), до 350 единиц бронетанковой техники (в том числе около 60 танков ВС Беларуси и около 70 танков ВС России), до 110 единиц артиллерии и РСЗО (около 60 единиц ВС Беларуси и около 50 единиц ВС России), более 30 самолетов и вертолетов (до 15 ВС Беларуси и до 20 ВС России). На территории Российской Федерации (Мулино) в учениях будет задействовано почти 400 военнослужащих и более 30 единиц боевой техники Республики Беларусь (батальонная тактическая группа 19-й отдельной механизированной бригады).

Особенность учений "Запад 2021" – привлечение к участию третьих стран. Так, в совместных практических действиях на территории на полигонах Российской Федерации (преимущественно Мулино) принимают участие подразделения вооруженных сил Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии.

Вооруженные силы Узбекистана, Пакистана и Шри-Ланки представлены на учениях оперативными группами офицеров в составе штаба руководства. Представители вооруженных сил Китая, Вьетнама и Мьянмы принимают участие в качестве наблюдателей.

От государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других дружественных стран в составе созданной коалиционной группировки войск в учении "Запад-2021" принимают участие около 2000 военнослужащих.

Что такое Организация Договора о коллективной безопасности Обьединение стран бывшего Советского Союза, целью которого является военное сотрудничество с доминирующей ролью России. Организация началась с подписания Ташкентского договора о коллективной безопасности 1992 года, а в 2003 году вступил в силу ее Устав. На данном этапе в ОДКБ входят Аремения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Бывшими странами блока являются Азербайджан, Грузия и Узбекистан, а страны-наблюдатели – Афганистан и Сербия. Генсеком ОДКБ с 2020 года является беларус Станислав Зась.

Для отработки активной фазы ССУ "Запад-2021" на территории Беларуси будут задействованы: 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский", 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО "Домановский", 210-й авиационный полигон "Ружанский", полигон "Брестский" (а также, по данным Министерства обороны России, и полигон Чепелево). На территории Российской Федерации будут задействованы полигоны "Хмелевка", "Правдинский", "Добровольский", "Кирилловский", "Струги Красные", "Дорогобуж", "Погоново", "Мулино" (он же Гороховецкий полигон), "Вольский".

Места проведения учений "Запад-2021" / Telegram-канал Lebiadok

Однако, это не все полигоны, на которых проходят учения "Запад-2021" в целом, поскольку ряд совместных учений подготовительного плана проходит и на других полигонах. Равно как и есть ряд учения, формально не входящих в ССУ "Запад-2021", тем не менее их можно отнести к таковым.

Так, на полигоне Сары-Шаган (Казахстан) проходят занятия с ракетными войсками Республики Беларусь, а именно пуски РСЗО "Смерч", РК "Точка-У" и РСЗО "Полонез" (всего в контрольном занятии будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 200 человек личного состава). В Беларуси отсутствуют полигоны для пуска ракет из этих комплексов.

Учения на полигоне Сары-Шаган:

Но, естественно, ракетные войска будут задействованы в проведении операций с участием Вооруженных сил Беларуси, вероятно, в ССУ "Запад" нанесение ракетных ударов предполагается, но осуществляется лишь на командно-штабном уровне, а на практике отрабатывается на полигоне Сары-Шаган. Равно как нет в Беларуси полигонов для отработки пусков ракет систем ПВО.

Белорусские военные накануне принимали участие в Совместных учениях ПВО СНГ "Боевое содружество-2021" на российском полигоне "Ашулук". Несмотря на то, что Россия не заявляла Ашулук как полигон проведения ССУ "Запад-2021", тем не менее, по сообщению Министерства обороны РФ, 12 сентября подразделения ПВО ВКС и Западного военного округа перебазированы на него.

Как происходило "Боевое содружество-2021":

На российском полигоне "Песочное" проходили тактико-специальные учения разведывательных подразделений ВДВ России и ССО Беларуси (около 40 военнослужащих сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси и около 350 военнослужащих отдельного разведывательного батальона Ивановского гвардейского соединения ВДВ).

В июне на полигоне "Дретунь" прошло совместное специальное учение с силами радиоэлектронной борьбы региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации. Учение являлись одним из этапов подготовки к совместному стратегическому учению вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2021".

25 августа белорусские летчики в рамках совместного специального учения с силами и средствами технического и тылового обеспечения Вооруженных сил Беларуси и материально-технического обеспечения Вооруженных сил России отработали вопросы посадки на аэродромный участок дороги с 82 по 86 км трассы М-4 "Минск-Могилев". Посадку осуществляли Су-25, Як-130 и Л-39.

26 августа в ходе совместного специального учения с силами и средствами технического и тылового обеспечения Вооруженных Сил Беларуси и России военнослужащие отработали восстановление объектов транспортной инфраструктуры после воздушного нападения противника на учебном центре 30-й отдельной железнодорожной бригады "Лесище".

Интервью с командиром 30-й бригады Юрием Юнделем:

На 2657‑й базе горючего ВС Беларуси был развернут участок массовой выдачи топлива, где заправлялась военная техника Вооруженных сил Российской Федерации – на участке производительностью более 600 кубических метров в час одновременно могут заправляться 16 единиц техники.

Выдача дизельного топлива в количестве 110 тонн стала возможной благодаря формированию запаса горючего, прибывшего из России и размещенного белорусскими военными в местах хранения. Параллельно на 230-м российские военнослужащие отработали охрану и оборону участка массовой выдачи топлива, обеспечив безопасность водителям топливозаправщиков, которые участвовали в процессе загрузки под контролем принимающей стороны.

Следует отметить, что в целом по географии полигонов на территории Республики Беларусь "Запад-2021" стал юго-западнее учений "Запад-2017" (смотрите инфографику ниже).

Инфографика полигонов учений "Запад-2021" / Фото БЕЛТА

Основу учений "Запад-2021" от ВС Беларуси составляют войска Западного оперативного командования и Сил специальных операций. От Северо-западного оперативного командования в учениях задействованы лишь около 670 человек личного состава и более 30 единиц вооружения, военной и специальной техники (в том числе 21 танк и 11 боевых бронированных машин), причем 400 человек от 19-й отдельной механизированной бригады (входит в СЗОК) – на территории России.

Замысел учений

По словам начальника Генерального штаба ВС Беларуси Виктора Гулевича, при определении замысла учтены современные подходы к применению войск (сил) на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет, мероприятий оперативной подготовки, а также форм и способов применения войск, выработанных в вооруженных силах Беларуси и России.

В основу положен сценарий возникновения кризисной ситуации нарастания и возникновения конфликта, связанной с повышением активности незаконных вооруженных формирований, сепаратистских и международных террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку.

В рамках замысла участвуют две условные стороны конфликта: "Северные", включающие Союзное государство Республики Полесье и Центральной Федерации, с другой стороны, "Западные" – коалиция заинтересованных государств Нярис, Помория, Полярная Республика, международные террористические организации.

Сюжет БелсатTV об учениях "Запад-2021":

На учениях вооруженных сил всегда дают условные наименования, но такие, что не особо сложно понять, какие страны имеются ввиду (как пример, на рисунке снизу карта учений по связи, на которой представлены и наименования других условных стран. Догадаться, что за ними стоит, несложно).

Белорусские военные / Фото Twitter министерства обороны Беларуси

Нярис, надо полагать, – это Литва, Помория – Польша. Полярная Республика – наименование сил, способных действовать на севере. В то же время, несмотря на задействование войск Северного флота (хотя МО о его участии изначально не сообщало, тем не менее морпехи СФ высадились в Калининградской области в рамках учений), полярный может означать не только местность, но и политические ориентиры. Обращает на себя внимание условное название Беларуси Республика Полесье, т.е. связь с югом Беларуси. Хотя Украина обозначена на открытых картах как "Нейтральные".

Карта учений / Фото Twitter министерства обороны Беларуси

Карта учений / Фото Twitter министерства обороны Беларуси

По замыслу главной причиной обострения обстановки является стремление "Западных" дестабилизировать обстановку на территории Республики Полесье и добиться ухудшения отношений между субъектами Союзного государства, сменить политическое руководство в Республике Полесье и присоединить ее западные области к Нярис. То есть замысел отражает то, что Лукашенко вещал в августе 2020 года с одной оговоркой, что он заявлял о желании Польши присоединить Гродно. Далее по замыслу, не добившись своих целей и не сумев инициировать внутренний вооруженный конфликт в Республике Полесье, "Западные" развязали агрессию против Союзного государства.

Обеспечение защиты национальных интересов Республики Полесье и Центральной Федерации предусматривается выполнением комплекса мер по созданию условий для прекращения военных действий на условиях, отвечающих интересам Союзного государства, в том числе применением РГВ(С) адекватно уровню военной угрозы.

Несмотря на то, что учения заявлены как оборонительные, второй их этап – это фактически (контр)наступательная операция. Оценивая исторический опыт военных действий России, можно сказать, что ее военные действия никогда не останавливаются на границе восстановления территориальной целостности (как предполагает финал второго этапа учений), проще говоря, она переходит на территорию противника, что и дает ей возможность "прекращения военных действий на условиях, отвечающих интересам" России.

В целом, учения "Запад-2021" с включением Балтийского и Северного флотов (а флот – это не просто корабли, но и десант, и нанесение ракетных ударов, и ПВО, последнее кстати отрабатывали в Калининградской области), а также учения в ЮВО в марте, учения с Черноморским флотом и ВКС являют собой разнесенную по времени отработку комплексного противостояния войскам НАТО (+Украина) на восточноевропейском ТВД с выходом на территорию противника от обороны или с нанесением упреждающих быстрых ударов.

Направления возможных ударов со стороны России / Фото Telegram-канал Lebiadok

На территории Беларуси активно отрабатываются задачи форсирования водных преград подразделениями как белорусских ВС, так и российскими. Напомню, у нас Брестская область граничит с Польшей по Бугу, а Гомельская – по Днепру с Украиной. Задачи форсирования важны и для скрытого перемещения войск, в том числе в условиях ведения противником космической и другой разведки, что также входит в отрабатываемые задачи.

Отрабатываются задачи восстановление транспортной инфраструктуры после ударов средств воздушного нападения противника (программа Союзного государства по техническому прикрытию железных дорог последние несколько лет активно финансируется из бюджета СГ). Задача вполне актуальная в связи с ожидаемым нанесением противником МРАУ.

Отработка тактических десантов имеет двоякое значение.

В обороне – это способ освобождения занятых населенных пунктов, например, от НВФ.

В наступлении – это метод быстрого захвата города, его руководства, ключевых объектов инфраструктуры с параличом системы развертывания территориальных войск и в целом организации обороны города до подхода основных войск.

На территории Беларуси отрабатываются задачи маневренной обороны, часть которой ведение засадных атакующих действий на подразделения наступающего противника. В наступлении под прикрытием ПВО и ударной авиации, с учетом ведения разведки всех видов (одна из отрабатываемых задач) это можно использовать и для разгрома противника, выдвинувшегося на освобождение занятого тактическим десантом города или иного объекта.

Аналитика Chatham House учений "Запад-2021":

На ССУ "Запад-2021" активно отрабатывается применение подразделений территориальных войск, расширение их задач. Хотя Украина в рамках учений отнесена к "Нейтральные", все же военно-политическая обстановка меняется и конфликтность между Беларусью и Украиной нарастает. Исходя из оценки высказываний Лукашенко, ряда военных статей по возможным вариантам и способам противостоянию двух стран, вряд ли ожидается масштабное наступление со стороны Украины, но весьма ожидаемо при обостренной стадии конфликта (в том числе в рамках конфликта СГ – страны НАТО) заброска в Беларусь десантно-диверсионных и иных сил, что требует дополнительные ресурсы для борьбы с ними.

Такими ресурсами и являются территориальные войска, которые могут быть поддержаны силами ССО (по аналогии с учениями 2015 года под Ельском). Также конфликт с Украиной отрывает дополнительное направление нанесения ракетных и авиационных ударов по Беларуси (не обязательно самой Украиной, возможно, например, нанесение ударов со стороны Черного моря блоком НАТО), что также требует изменения подходов к организации ПВО Беларуси.

Новые белорусские вооружения, применяемые на учениях

В ходе учения войск ПВО СНГ на полигоне "Ашулук" (Российская Федерация), летчики барановичской авиабазы на многофункциональных истребителях Су-30СМ провели успешные пуски четырех авиационных управляемых ракет средней дальности Р-27 по четырем мишеням. Все цели были успешно поражены. Это первые боевые пуски Р-27, которые прошли ремонт на одном из предприятий научно-технического кластера "Устье" под Оршей (скорее всего, речь идет о предприятии ОАО "Кидма тек").

Также пуски ракет произвел С-300ПС, прошедший капитальный ремонт на 2566 заводе по ремонту радиоэлектронного вооружения. Кстати, по словам командира 1-го зенитного ракетного полка ВС Беларуси Д. Панина лишь в прошлом году в полку закончились ракеты и мишени, которые были разработаны в Советском Союзе и с этого года начинается работа на современных и перспективных ракетах и мишенях, которые полностью имеют характеристики современных средств воздушного нападения.

В ходе тех же учений на полигоне Ашулук были проведены успешные испытания трех радиолокационных станций производства ОАО "КБ Радар":

мобильный трехкоординатный двухдиапазонный радиолокационный комплекс "Восток-3D";

мобильный радиолокационный комплекс обнаружения маловысотных целей с кольцевой фазированной антенной решеткой "Роса-РБ-М";

РЛС обнаружения малоразмерных целей "Родник".

В ходе совместного специального учения с силами радиоэлектронной борьбы региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации на полигоне Дретунь были широко задействованы образцы вооружения, военной и специальной техники, недавно поступившие на вооружение. В их числе – мобильный комплекс радиомониторинга и радиоподавления УКВ-связи "Щит-МДМ" (разработка компании АРБ), автоматизированная станция помех Р‑934УМ2 (ОАО "КБ Радар").

Как происходят учения "Запад-2021":

28 февраля 2021 года председатель ГВПК Дмитрий Пантус заявил, что в ближайшее время на территории иностранного государства состоится очередной этап испытаний собственной ракеты для комплекса "Полонез" с дальностью до 300 километров. Но сообщений об испытаниях не поступало. В эти дни на территории Казахстана проходят пуски ракет РСЗО "Полонез", возможно, пройдут и испытания новой ракеты.

Также во время ССУ "Запад-2021" проверяются возможности новых комплексов управления огнем и систем электромагнитной защиты бронетанковой техники от противотанковых мин с бесконтактными магнитными взрывателями.

Опасения в связи с учениями "Запад-2021"

Основное опасение, перманентно циркулирующее еще с учений "Запад-2017", – это то, что российские войска останутся на территории Беларуси. Это весьма маловероятно. Россия добилась расширения своего военного присутствия в Беларуси за счет постановки на боевое дежурство российских комплексов С-400 в Гродно, а также размещения российских самолетов с летчиками на авиабазе в Барановичах (самолеты также заступили на боевое дежурство). Есть прогресс в подписании интеграционных карт, то есть, нет России особого смысла еще больше нагнетать ситуацию, во всяком случае в ближайших пару месяцев.

Про авиабазу в Барановичах:

Следует отметить, что на белорусско-российских учениях "Славянское братство-2020" на территории Беларуси отрабатывалось применение стратегической авиации России, способной нести ядерное оружие, а также десантирование на Брестский полигон батальонной тактической группы из ивановского соединения ВДВ России, вылетевшей с места постоянной дислокации в РФ. В этом отношении ССУ "Запад-2021" – более спокойное учение. И российские десантники тогда не остались в Беларуси, несмотря на активное политическое противостояние ЕС и Лукашенко, а также на фоне перемещений войск, которые затеял на то время Лукашенко.

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг в своем недавнем высказывании вспоминал учения "Запад-2017", сказал что тогда Россия развернула от 60 до 70 тысяч военнослужащих, но заявила лишь о 12 700, участвовавших в учениях на территории Беларуси. Это породило ряд слухов, что мол, на территории Беларуси было тогда и будет сейчас много больше российских военных, чем заявлено. Но дело в том, что Россия тогда не декларировала общее количество участников учения "Запад-2017" (большая часть которых проходила на территории РФ), и генсек говорил как раз об этом недекларируемом превышении, а не о превышении на территории Беларуси. В этом же году Россия прямо сообщила общее количество участников – около 200 тысяч военнослужащих, при этом на территории Беларуси всего лишь 12 800.

Дискуссия Атлантического Совета с Йенсом Столтенбергом:

В последние месяцы возле западных границ Беларуси авиасредства НАТО ведут активную разведку, кратно превышающую уровень 2017 года. Возле границ Беларуси и Калининградской области периодически ведут разведку S100D Argus, S102B Korpen (ВВС Швеции), RC-12X Guardrail, E-8C JSTARS, RC-135U Combat Sent, RC-135W Rivet Joint, Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, БПЛА RQ-4 Global Hawk (США), RC-135W Rivet Joint (Великобритания), M28 Bryza-1R (Польша).

Поэтому "прозрачность" для НАТО учений в отношении в т.ч. и количества российских войск на нашей территории является лучшей, чем ранее.

Кстати, авиаразведку НАТО отрабатывают и при ССУ "Запад-2021" (смотрите фото ниже).

Кадр из видео работы штаба коалиционной группировки войск семи стран в рамках ССУ "Запад-2021"

Сохраняется риск провокаций во время или в пределах двух недель после окончания ССУ "Запад-2021". Повышает данный риск как кризис с нелегальными мигрантами, так и политика Лукашенко. Причем как в направлении Литвы и Польши, так и Украины.

12 сентября прозвучало из его уст такое высказывание: "Вы видите, как они себя ведут. Поэтому нельзя расслабляться, учитывая опыт 1941 года, когда мы все утихомиривали, всех успокаивали – не отвечайте на провокации и прочее, – а потом получили оглушительный удар и практически Беларусь потеряли за пару-тройку месяцев. История многому учит. Мы хотим быть заранее готовы, и суть этого – современные учения".