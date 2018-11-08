Конфликты с "бляхерами" могут привести к появлению новой политической партии, – эксперт

Проголосовали. Депутаты таки изменили правила растаможки автомобилей на иностранной регистрации. Правда законопроекты устанавливают цены на растаможку и новые автомобили. Оказывается, по формуле, которую придумали нардепы, растамаживать новую машину выгоднее.

Под Радой митингующие требовали, чтобы общая стоимость растаможки составляла не более 40% от стоимости автообиля.

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Владельцы автомобилей на европейских номерах на два дня парализовали движение в центре столицы. Их не устраивает, что акциз на подержанные автомобили начисляться в зависимости от возраста – чем старше машина, тем дороже ее растаможка.

Пусть они уберут акциз. Мы просим внести в эти законы поправки, чтобы было выгодно и им, и нам. Мы готовы принести деньги государству,

– сказал владелец автомобиля на еврономерах, Днипро Антон.

Но депутаты приняли законопроект в своей версии. Акциз будут рассчитывать так: ставка 50 евро для бензиновых автомобилей и 75 евро для дизельных умножается на объем двигателя и возраст автомобиля. То есть для двухлитровый двухлетней бензиновой машины растаможка обойдется в 200 евро. Для такой же 15-летней – 1500 евро. Депутаты убеждены: такая формула будет стимулировать водителей покупать новые автомобили.



Формула вычисления акциза на автомобилей на еврономерах

Отменить сегодня коэффициент возраста в формуле расчета с одновременной отменой экостандартов невозможно, потому что у нас есть огромное категория граждан, которые обеспокоены экологией. Мы должны учитывать и их интересы,

– считает член парламентского налогового комитета Татьяна Острикова.

Как компромисс тем, кто уже обзавелся "евробляхой", позволят легализоваться на льготных условиях: в течение трех месяцев они смогут растаможить свои автомобили за половину ставки. Тем, чьи машины оформлены на иностранцев, придется заплатить штраф.

Поскольку другой процедуры, чем закрытие из-за штрафа, нет, мы говорим о добровольной уплате третьим лицом, приехавшим на этом автомобиле. Закрытие этого режима – 8500 гривен штрафа,

– прокомментировала председатель парламентского налогового комитета Нина Южанина.

Всего за купленную за рубежом машину теперь придется заплатить акциз плюс еще 34% стоимости автомобиля. Это НДС, ввозная пошлина и вклад в пенсионный фонд. Кто не растаможит – штрафовать до 170 тысяч гривен.

По одинаковой схеме будут растаможивать и подержанные, и новые автомобили. Но на улице изменения все равно встречают враждебно. Их требования не учтены. Водители требуют у президента ветировать закон. Иначе – заблокируют трассы по всей стране.

За желанием украинцев ездить на дешевых автомобилях скрывается гораздо большая проблема: незаконный завоз "евроблях" стал теневым бизнесом. За отдельную плату определенные фирмы завозят сюда автомобили. Этими схемами руководит народный депутат от БПП Игорь Кононенко, уверяют эксперты.

Это не произошло само по себе. Назывались конкретные фамилии из ближайшего окружения президента. Вполне возможно, что ниточки этого бизнеса ведут на Банковую,

– уверяет политический эксперт Михаил Басараб.

Более того, "АвтоЕвроСила" очень скоро станет не общественной, а политической организацией, считает политолог.