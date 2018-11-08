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      Конфлікти з "бляхарями" можуть призвести до появи нової політичної партії, – експерт

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      Проголосували. Депутати таки змінили правила розмитнення авто на іноземній реєстрації. Щоправда законопроекти встановлюють ціни на розмитнення і нових автівок. Виявляється, за формулою, яку вигадали нардепи, розмитнювати нову автівку вигідніше.

      Під Радою мітингувальники вимагали, аби загальна вартість розмитнення складала не більше 40% від вартості авто.

      Читайте також:  Розмитнення євроблях: що змінює новий закон

      Власники авто на європейських номерах на два дні паралізували рух в центрі столиці. Їх не влаштовує, що акциз на вживані авто вираховуватиметься залежно від віку – чим старша автівка, тим дорожче її розмитнення.

      Нехай вони приберуть акциз. Ми просимо внести в ці закони правки, щоб було вигідно і їм, і нам. Ми готові принести гроші державі,
      – сказав власник авто на єврономерах, Дніпро Антон.

      Та депутати ухвалили законопроект у своїй версії. Акциз розраховуватимуть так: ставка 50 євро для бензинових авто і 75 євро для дизельних помножується на об'єм двигуна і на вік автівки. Тобто для двохлітрової дворічної бензинової автівки розмитнення обійдеться у 200 євро. Для такої ж 15-річної – 1500 євро. Депутати переконані: така формула буде стимулювати водіїв купувати новіші автівки.


      Формула вираховування акцизу на авто на єврономерах

      Скасувати сьогодні коефіцієнт віку в формулі розрахунку із одночасним скасуванням екостандартів неможливо, бо в нас є величезна категорія громадян, які переймаються про екологію. Ми повинні враховувати і їх інтереси,
      – вважає членкиня парламентського податкового комітету Тетяна Острікова. 

      Як компроміс тим, хто вже обзавівся "євробляхою", дозволять легалізуватися на пільгових умовах: протягом трьох місяців вони зможуть розминити свої автівки за половину ставки. Тим, чиї машини оформлені на іноземців, доведеться сплатити штраф.

      Оскільки іншої процедури, ніж закриття через штраф, немає, ми говоримо про добровільну сплату третьою особою, яка приїхала на цьому автомобілі. Закриття цього режиму – 8500 гривень штрафу,
      – прокоментувала голова парламентського податкового комітету Ніна Южаніна. 

      Загалом за куплену за кордоном машину тепер доведеться сплатити акциз плюс ще 34% вартості автомобіля. Це ПДВ, ввізне мито і внесок в пенсійний фонд. Хто не розмитнить – штрафуватимуть до 170 тисяч гривень.

      За однаковою схемою розмитнюватимуть і вживані, і нові авто. Та на вулиці зміни все одно зустрічають вороже. Їх вимоги не враховано. Водії вимагають у президента заветувати закон. Інакше – заблокують траси по всій країні.

      За бажанням українців їздити на дешевих автомобілях ховається набагато більша проблема: незаконне завезення "євроблях" стало тіньовим бізнесом. За окрему плату певні фірми завозять сюди автомобілі. Цими схемами керує народний депутат від БПП Ігор Кононенко, запевняють експерти.

      Це не сталося само по собі. Називалися конкретні прізвища з найближчого оточення президента. Цілком можливо, що ниточки цього бізнесу ведуть на Банкову,
      – запевняє політичний експерт Михайло Басараб.

      Більш того, "Автоєвросила" дуже скоро стане не громадською, а політичною організацією, вважає політолог. 

      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Новини політики Авто на єврономерах Законодавство Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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