Конфронтация вокруг Украины: какие три цели есть у Кремля

Пожалуй, самым частым вопросом, который я слышал в последние две недели от корреспондентов российских и мировых медиа, был вопрос – зачем? В чем смысл и цель всей этой экзальтированной конфронтации вокруг Украины?

Навязчивость этого вопроса сама по себе демонстрирует, что ясного ответа на него нет. Общий ответ потребует нового раунда критического осмысления самих принципов путинской внешней политики и очередного раунда дискуссии о соотношении политики внутренней и внешней.

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Три цели Кремля

Но пока можно попробовать ограничить вопрос обсуждением операциональных целей вторжения, подготовка к которому, по мнению американской разведки, вошла в завершающую стадию.

Чего, гипотетически, хотел бы добиться Кремль в результате вторжения? Каковы возможные политические сценарии?

Установление пророссийского правительства в Киеве в результате вторжения кажется мне маловероятной целью. Этот актив будет очень сложно удержать. Хотя дестабилизация в Киеве (и, возможно, временное установление такого правительства) является, безусловно, важнейшим тактическим элементом.

Более основательным сценарием представляется сочетание трех целей:

(1) значительное расширение контроля над восточной частью Украины и создание "Новороссии", соединяющей Россию и Крым (такого рода план, как мне представляется, существовал уже в 2014 г., но "не пошел", так как в Кремле переоценили пророссийские настроения востока Украины),

(2) создание на этой основе переговорной позиции для обмена этих или части этих территорий на "легализацию" Крыма и, возможно, других территорий как "российских",

(3) в случае неудачи таких переговоров (жесткой позиции Запада и Украины), создание ситуации полного дедлока в отношениях с Западом, обеспечивающего "железный занавес" в культурной, политической сферах и большей части экономических отношений, укрепление антизападничества как эшелонированной государственной доктрины - своего рода "иранизация" России.

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Суть в том, что негативный сценарий (3) вполне устраивает "путинскую группу". В результате она рассматривает оба исхода дальнейших переговоров – (2) или (3) – как выигрышные для себя. Она считает, что даже в сценарии (3) ресурсов хватит для удержания ситуации внутри России на период адаптации к новым, гораздо худшим экономическим условиям.

Осложнения в сценариях могут быть связаны либо с затягиванием военной стадии конфликта и большим количеством жертв с российской стороны, информацию о которых не удается "размазать" во времени. Либо с занятием Украиной и Западом жесткой переговорной позиции (3) в сочетании с отказом от экспорта российских энергоносителей в Европу. Но к такому сценарию Европа не готова, как считается.

В таком случае целью в отношении Киева может быть не столько утверждение "пророссийского" правительства, для помощи которому потребуются значительные ресурсы, сколько утверждение национально ориентированного прагматического правительства, ориентированного на переговорную позицию (2).

Запад также, как могут считать в Кремле, склониться к такому сценарию, чтобы избежать внутреннего раскола, и столкнувшись с популярностью этой позиции на Украине.

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.