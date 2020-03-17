11:11
17 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кремлевские колдуны против коронавируса. Рогозин и дама его сердца
      Вєсті Кремля
      23:08, 16 марта
      Вести.UA: Гордон поборет коронавирус. Трещина в “Слуге народа”
      Вєсті.UA
      19:52, 16 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Конфуз в Раде: министр экономики Петрашко пошел на место президента – видео

      - Читати новину українською

      Рада поддержала назначение экономиста Игоря Петрашко министром экономики. Новый глава ведомства уже успел попасть в конфуз. Для принятия присяги вместо трибуны он пошел на место президента.

      Инцидент случился сразу после того, как Рада проголосовала за его кандидатуру на пост министра. А Петрашко должен был принять присягу.

      Узнайте больше Рада назначила Игоря Петрашко министром экономики

      Однако он что-то напутал, поэтому обошел трибуну и направился к месту президента в парламенте.

      Нардепы начали смеяться. Спикер парламента Дмитрий Разумков на конфуз отреагировал, заявив, что это смело.

      Новый министр экономики Петрашко вместо трибуны пошел на место президента: видео

      К слову, за назначение Петрашко проголосовали 243 нардепа.

      Что известно про Игоря Петрашко?
      Окончил Львовский национальный политехнический университет по специальности бизнес-администрирование. Имеет диплом МВА бизнес-школы при университете Вандербильта в США.

      Начиная с 1996 года, Петрашко работал в различных американских, российских и украинских компаниях в сферах консалтинговых и инвестиционных услуг. Последним местом работы экономиста был украинский аграрный холдинг Ukrlandfarming.

      Сколько людей заболели коронавирусом Covid 2019 и в каких странах: онлайн-карта
      сегодня
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Курьезные новости Верховная Рада Министерство экономического развития и торговли Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:36 Ирина Венедиктова стала генпрокурором: что о ней известно
      Вероніка Климська
      сегодня , 10:21 Зеленский и олигархи: о чем говорили на Банковой
      Юрій Бутусов
      13 марта , 20:02 Рынок земли: инвестиционные возможности
      16 марта , 13:21 Дмитрий Чинь из Concert.ua рассказал о ситуации с переносом и отменой концертов
      сегодня , 10:10 За умышленное заражение коронавирусом в Украине предусмотрено 8 лет тюрьмы
      Ірина Вихрущ
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук