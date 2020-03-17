Конфуз в Раде: министр экономики Петрашко пошел на место президента – видео

Рада поддержала назначение экономиста Игоря Петрашко министром экономики. Новый глава ведомства уже успел попасть в конфуз. Для принятия присяги вместо трибуны он пошел на место президента.

Инцидент случился сразу после того, как Рада проголосовала за его кандидатуру на пост министра. А Петрашко должен был принять присягу.

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Однако он что-то напутал, поэтому обошел трибуну и направился к месту президента в парламенте.

Нардепы начали смеяться. Спикер парламента Дмитрий Разумков на конфуз отреагировал, заявив, что это смело.

Новый министр экономики Петрашко вместо трибуны пошел на место президента: видео

К слову, за назначение Петрашко проголосовали 243 нардепа.

Что известно про Игоря Петрашко?

Окончил Львовский национальный политехнический университет по специальности бизнес-администрирование. Имеет диплом МВА бизнес-школы при университете Вандербильта в США.



Начиная с 1996 года, Петрашко работал в различных американских, российских и украинских компаниях в сферах консалтинговых и инвестиционных услуг. Последним местом работы экономиста был украинский аграрный холдинг Ukrlandfarming.