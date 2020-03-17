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      Конфуз у Раді: міністр економіки Петрашко пішов на місце президента – відео

      -
      Міністр економіки Петрашко пішов на місце президента / epravda.com.ua

      Рада підтримала призначення економіста Ігоря Петрашка міністром економіки. Новий очільник відомства вже встиг потрапити у конфуз. Для складання присяги замість трибуни він пішов на місце президента.

      Інцидент трапився одразу після того, як Рада проголосувала за його кандидатуру на пост міністра. А Петрашко мав скласти присягу.

      Дізнайтеся більше Рада призначила Ігоря Петрашка міністром економіки

      Однак він щось наплутав, тому трибуну оминув і попрямував до місця президента у парламенті.

      Нардепи почали сміятися. Спікер парламенту Дмитро Разумков на конфуз відреагував, заявивши, що це сміливо.

      Новий міністр економіки Петрашко замість трибуни пішов на місце президента: відео

      До слова, за призначення Петрашка проголосували 243 нардепи. 

      Що відомо про Ігоря Петрашка?Закінчив Львівський національний політехнічний університет за спеціальністю бізнес-адміністрування. Має диплом МВА бізнес-школи при університеті Вандербільта у США. 

      Починаючи з 1996 року, Петрашко працював у різноманітних американських, російських і українських компаніях у сферах консалтингових і інвестиційних послуг. Останнім місцем роботи економіста був український аграрний холдинг Ukrlandfarming.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Курйозні новини Верховна Рада Міністерство економічного розвитку і торгівлі Новини України Новини політики
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