Конфуз у Раді: міністр економіки Петрашко пішов на місце президента – відео

Рада підтримала призначення економіста Ігоря Петрашка міністром економіки. Новий очільник відомства вже встиг потрапити у конфуз. Для складання присяги замість трибуни він пішов на місце президента.

Інцидент трапився одразу після того, як Рада проголосувала за його кандидатуру на пост міністра. А Петрашко мав скласти присягу.

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Однак він щось наплутав, тому трибуну оминув і попрямував до місця президента у парламенті.

Нардепи почали сміятися. Спікер парламенту Дмитро Разумков на конфуз відреагував, заявивши, що це сміливо.

Новий міністр економіки Петрашко замість трибуни пішов на місце президента: відео

До слова, за призначення Петрашка проголосували 243 нардепи.

Що відомо про Ігоря Петрашка?Закінчив Львівський національний політехнічний університет за спеціальністю бізнес-адміністрування. Має диплом МВА бізнес-школи при університеті Вандербільта у США.



Починаючи з 1996 року, Петрашко працював у різноманітних американських, російських і українських компаніях у сферах консалтингових і інвестиційних послуг. Останнім місцем роботи економіста був український аграрний холдинг Ukrlandfarming.