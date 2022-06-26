Об этом говорится в резолюции, представленной 24 июня двухпартийной группой американских законодателей. Несмотря на то, что у нее нет юридической силы, документ подтверждает, что Конгресс США поддерживает Украину в ее борьбе против оккупантов.

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В США хотят признать геноцидом войну в Украине

В проекте резолюции говорится, что зверства, совершаемые российскими войсками в Украине, отвечают критериям, изложенным в статье II Конвенции ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. В частности, оккупанты:

совершают неизбирательные нападения на гражданских,

обстреливают роддома и медицинские учреждения,

силой вывозят сотни тысяч украинцев в Россию и временно оккупированные территории.

Законодатели обычно используют резолюции Конгресса, чтобы выразить жесткие настроения членов Палаты представителей или Сената. Несмотря на то, что у документа нет юридической силы, он посылает решительный сигнал об осуждении действий России и указывает на усилия членов Конгресса по оказанию постоянной поддержки Украине, кроме военной помощи.

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О геноциде говорил и сам Байден

В апреле президент США Джозеф Байден охарактеризовал зверства России в Украине как акт геноцида.

Мы позволим юристам решать на международном уровне, отвечает ли это требованиям, но мне так кажется,

– подчеркнул президент.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и глава правительства Великобритании Борис Джонсон также поддержали замечания Байдена. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц отказались использовать этот термин, подчеркивая давние споры в международном сообществе, что именно является геноцидом.

Обратите внимание! Как преступление, геноцид отличается от других массовых зверств. В Конвенции ООН с 1989 года он определяется как "деяния, совершенные с намерением полностью или частично уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу".

В целом Госдепартамент США признал 8 геноцидов. Последним из них были нападения на мусульман-рохинджи в Мьянме. Для определения геноцида в США могут потребоваться годы сбора и анализа доказательств. По словам чиновников из администрации Байдена, реплики президента не являются официальным изменением политики США.

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Конгрессмены считают, что россияне сознательно совершали зверства в Украине

Конгрессмены, утверждая в резолюции, что события в Украине могут быть геноцидом, указывают на заявления, подрывающие государственный суверенитет и целостность Украины. Их делали российские государственные СМИ и чиновники, в частности, сам президент страны-агрессра Владимир Путин.

В резолюции Конгресса говорится, что россияне совершали зверства в конкретных целях. В то же время законно доказать, что преступления совершались именно с намерением геноцида, бывает сложно.

Ожидается, что резолюцию представит депутат от Демократической партии Стив Коэн. Соавтором проекта является двухпартийная группа членов Палаты представителей, входящих в Хельсинкскую комиссию, задачей которой является продвижение прав человека и безопасности в Европе.

В апреле комиссия также обратилась к президенту Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, чтобы одобрить принятую украинским парламентом декларацию, квалифицирующую действия России как геноцид и призывающую ассамблею принять подобную резолюцию.

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