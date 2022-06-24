Комитет Сената США по международным отношениям одобрил резолюцию по включению России в список стран-спонсоров терроризма. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что это одно из тех решений, которого добивалась наша делегация, работая в США на прошлой неделе.

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Главные лоббисты Украины в США

По словам Арахамии, наша делегация провела десятки встреч, разговоров, прямых эфиров, дискуссий. Все для того чтобы окончательно дожать этот принципиальный вопрос. Впрочем, такое решение США не заслуга только представителей делегации.

Как заверил Арахамия, главными лоббистами Украины в США сам президент и руководитель его Офиса. Именно Андрей Ермак совместно с Майклом Макфолом разрабатывает и внедряет мощную санкционную политику против России.

Но могу утверждать, что наша поездка прошла не зря. Это не последнее решение США в нашу поддержку, которое мы прорабатывали на прошлой неделе в поездке. Некоторые "результаты" нашей работы уже работают на фронте,

– сказал Арахамия.

И это не все. Глава президентской фракции пообещал, что некоторые другие наработки будут видны уже совсем скоро.

Благодарность США и последующие шаги

По словам Арахамии, самое главное, что теперь четко видно, как союзники Украины меняют подходы к ее поддержке. Это гарантирует нам общую победу над тоталитаризмом в Европе.

Также Арахамия поблагодарил всех сенаторов, поддержавших эту резолюцию. Он наметил и следующие шаги сотрудничества.

Теперь Украина будет вести работу с администрацией США, чтобы имплементировать эту норму в действие. Это будет очень мощный шаг по санкционному давлению на население страны-агрессора.

Что известно о резолюции и каково ее значение

Комитет Сената США 22 июня проголосовал за признание России страной-спонсором терроризма. Следующим шагом это решение должно одобрить администрация президента Джо Байдена. Резолюцию №623 еще 9 мая предложил одобрить сенатор-республиканец Линдси Грэм. Со стороны демократов ее поддержал сенатор Ричард Блюменталь. Таким образом, Россия может стать 5 государством в американском списке стран-спонсоров терроризма. Москва присоединится к Сирии, Кубе, Северной Корее и Ирану.

Как рассказывал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак , положительное решение США по этому поводу очень важно. Ведь признание России страной – спонсором терроризма позволит запустить дополнительные механизмы санкций. Ведь главная цель любых санкций – остановить войну. Это имеет для нас огромное и ключевое значение.

В США немало сторонников Украины, выступающих за принятие соответствующей резолюции. В частности, глава Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время встречи с украинской делегацией выразила поддержку резолюции.

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