Конгресс США не проголосовал за бюджет, правительство не будет работать до понедельника

Обе палаты Конгресса США собрались в четверг на заседание, но не стали делать никаких шагов для того, чтобы положить конец так называемому шатдаун, то есть частичному прекращению работы федерального правительства, которое началось 22 декабря.

Об этом сообщил сайт Палаты представителей и Сената.

Читайте также: Трамп больше не говорить о русской дело

Теперь обе палаты законодательного органа страны соберутся вновь только 31 декабря.

Ранее директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвени, который временно исполняет обязанности главы аппарата сотрудников Белого дома, заявлял, что прекращение работы федерального правительства США может затянуться до открытия новой сессии Конгресса 3 января.

Американские законодатели до сих пор не приняли бюджет страны на 2019 финансовый год. Главная причина – разногласия между демократами и республиканцами по поводу строительства стены на границе США с Мексикой.

До 21 декабря включительно работа госучреждений осуществлялась в соответствии с резолюцией о временном продолжении финансирования, а в ночь с пятницы на субботу федеральное правительство США частично приостановило работу из-за отсутствия бюджетных средств.

Первоначально ожидалось, что в субботу на внеочередном заседании Сената Конгресса США законодатели придут к компромиссу и примут документ, продлевающий выделение денег правительству, но в итоге этого не произошло, и дискуссии были отложены до 27 декабря. Теперь же, поскольку голосование не состоялось, часть федеральных ведомств не будет работать как минимум до конца недели.