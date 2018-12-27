01:56
28 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый "уровень" российской пропаганды. Навальный и чемпион интернетоборцев
      Вєсті Кремля
      23:40, 27 декабря
      Вести.UA: "Тот единственный" Ляшко. Кернес "за" Порошенко
      Вєсті.UA
      19:43, 27 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ

      Конгресс США не проголосовал за бюджет, правительство не будет работать до понедельника

      6 Читати новину українською
      Конгресс США
      Конгресс США / 24 Канал

      Обе палаты Конгресса США собрались в четверг на заседание, но не стали делать никаких шагов для того, чтобы положить конец так называемому шатдаун, то есть частичному прекращению работы федерального правительства, которое началось 22 декабря.

      Об этом сообщил сайт Палаты представителей и Сената.

      Читайте также: Трамп больше не говорить о русской дело

      Теперь обе палаты законодательного органа страны соберутся вновь только 31 декабря.

      Ранее директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвени, который временно исполняет обязанности главы аппарата сотрудников Белого дома, заявлял, что прекращение работы федерального правительства США может затянуться до открытия новой сессии Конгресса 3 января.

      Американские законодатели до сих пор не приняли бюджет страны на 2019 финансовый год. Главная причина – разногласия между демократами и республиканцами по поводу строительства стены на границе США с Мексикой.

      До 21 декабря включительно работа госучреждений осуществлялась в соответствии с резолюцией о временном продолжении финансирования, а в ночь с пятницы на субботу федеральное правительство США частично приостановило работу из-за отсутствия бюджетных средств.

      Первоначально ожидалось, что в субботу на внеочередном заседании Сената Конгресса США законодатели придут к компромиссу и примут документ, продлевающий выделение денег правительству, но в итоге этого не произошло, и дискуссии были отложены до 27 декабря. Теперь же, поскольку голосование не состоялось, часть федеральных ведомств не будет работать как минимум до конца недели.

      Теги: Новости США
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дело Насирова: одни судьи восстанавливают на должностях чиновников, другие – защищают свидетелей
      сегодня , 00:30 Дело Насирова: одни судьи восстанавливают на должностях чиновников, другие – защищают свидетелей
      Ірина Шиба 15
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Главные новости 27 декабря: Усилили оборону Азова, заявление на Луценко, кредит Всемирного банка
      27 декабря , 22:12 Главные новости 27 декабря: Усилили оборону Азова, заявление на Луценко, кредит Всемирного банка
      421
      Санкції Росії проти України: маємо єдиний позитив
      27 декабря , 22:01 Санкції Росії проти України: маємо єдиний позитив
      Артем Овдієнко 396
      Стеклянные или пластиковые: какие елочные игрушки безопаснее
      27 декабря , 21:01 Стеклянные или пластиковые: какие елочные игрушки безопаснее
      Ірина Поліщук 98
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Ураган "Майкл" во Флориде унес первую жизнь: объявлено чрезвычайное положение
       11 октября , 08:36
      Протесты "желтых жилетов" охватили еще одну страну
       14 декабря , 17:59
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      На вершине мира: чем поражает интерьер пентхауса в доме Захи Хадид в Нью-Йорке
       30 декабря , 19:41
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук