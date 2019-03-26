Конгресс США одобрил законопроект о борьбе с энергетическим влиянием России

Палата представителей Конгресса США проголосовала в понедельник в поддержку законопроекта о помощи странам Центральной и Восточной Европы в диверсификации источников энергоресурсов для борьбы с влиянием России.

Трансляцию голосования вел телеканал телеканал S-SPAN. 391 конгрессмен поддержал законопроект, 24 проголосовали против. Если инициативу одобрит Сенат, она отправится на подпись президенту США.

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Как утверждают авторы законопроекта, Соединенным Штатам необходимо помочь государствам Центральной и Восточной Европы снизить свою зависимость от энергетических ресурсов из стран, которые используют зависимость в сфере энергетики для навязывания политического влияния, таких как Российская Федерация, которая использует природный газ для того, чтобы заставлять , запугивать и оказывать влияние на другие страны.

Шаги предусмотрены документом

Согласно тексту законопроекта, Госдепартамент и связанные с ним ведомства должны поддержать усилия Европейской комиссии и правительств стран Центральной и Восточной Европы, направленные на укрепление их энергетической безопасности. Это должна быть с одной стороны дипломатическая и политическая поддержка, а с другой – финансовая поддержка конкретных проектов в сфере энергетики.

Для этой цели предлагается выделить финансирование в размере не более 1 миллиарда долларов для поддержки частных инвестиций в проекты, способствующие диверсификации источников энергии, а также системы транспортировки энергоресурсов в странах Центральной и Восточной Европы.

Законопроект также предусматривает выделение Агентству США по торговле и развитию 5 миллионов долларов для оказания содействия странам Европы и набора дополнительных сотрудников, которые будут заниматься этими вопросами.