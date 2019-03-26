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      Конгрес США схвалив законопроект про боротьбу з енергетичним впливом Росії

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      У США схвалили проект закону боротьби з енергетичним впливом Росії
      У США схвалили проект закону боротьби з енергетичним впливом Росії / Getty Images

      Палата представників Конгресу США проголосувала у понеділок на підтримку законопроекту про допомогу країнам Центральної та Східної Європи в диверсифікації джерел постачання енергоресурсів для боротьби з впливом Росії.

      Трансляцію голосування вів телеканал телеканал S-SPAN. 391 конгресмен підтримав законопроект, 24 проголосували проти. Якщо ініціативу схвалить Сенат, вона відправиться на підпис президенту США.

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      Як стверджують автори законопроекту, Сполученим Штатам необхідно допомогти державам Центральної та Східної Європи знизити свою залежність від енергетичних ресурсів з країн, які використовують залежність у сфері енергетики для нав'язування політичного впливу, таких як Російська Федерація, яка використовує природний газ для того, щоб примушувати, залякувати і впливати на інші країни.

      Кроки передбачені документом

      Згідно з текстом законопроекту, Держдепартамент і пов'язані з ним відомства повинні підтримати зусилля Європейської комісії та урядів країн Центральної і Східної Європи, спрямовані на зміцнення їх енергетичної безпеки. Це повинна бути з одного боку дипломатична і політична підтримка, а з іншого боку – фінансова підтримка конкретних проектів у сфері енергетики.

      Для цієї мети пропонується виділити фінансування в розмірі не більше 1 мільярда доларів для підтримки приватних інвестицій в проекти, що сприяють диверсифікації джерел енергії, а також системи транспортування енергоресурсів в країна Центральної та Східної Європи.

      Законопроект також передбачає виділення Агентству США з торгівлі та розвитку 5 мільйонів доларів для надання сприяння країнам Європи і набору додаткових співробітників, які будуть займатися цими питаннями.

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      Теги: Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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