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      Конгресс США потребовать документы у лиц из окружения Трампа

      27 Читати новину українською
      Конгресс США
      Конгресс США / Getty Images

      Юридический комитет нижней палаты Конгресса США планирует вскоре направить вторую серию повесток о выемке документов у окружения президента Дональда Трампа в рамках расследования хода его предвыборной кампании в 2016 году и его бизнеса.

      Издание The Wall Street Journal отмечает, что повестки будут направлены адвокату Трампа Рудольфу Джулиани, бывшему личному адвокату американского лидера Майклу Коэну, бывшему госсекретарю Рексу Тиллерсон и экс-советнику по экономическим вопросам Гэри Кону.

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      Юридический комитет Палаты представителей Конгресса 4 марта начал расследование, касающееся предвыборной кампании Дональда Трампа, деятельности его переходной команды после победы на выборах, а также бизнеса американского лидера.

      Сотрудники комитета направили 81 письмо частным лицам и организациям, в том числе в Белый дом, министерство юстиции, сотрудникам предвыборной кампании Трампа и его сыновьям, с требованием в течение двух недель предоставить запрошенные для расследования документы.

      В ходе расследования будут изучаться такие вопросы, как возможно создание препятствий правосудию, заговор с Россией и злоупотребления полномочиями. Полученная информация может быть использована, как основание для процедуры импичмента.

      В феврале о восстановлении аналогичного расследования по Трампа и его окружение заявил глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.

      С чего началось "русское расследование"?Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.

      Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранные бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками.

      Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером с целью выяснить, не способствовала Россия избранию Трампа на пост президента США.

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      Теги: Новости России Дональд Трамп Новости США Новости политики
      Источник: 24 Канал
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