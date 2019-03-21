Конгрес США збирається витребувати документи у осіб з оточення Трампа

Юридичний комітет нижньої палати Конгресу США планує незабаром направити другу серію повісток про виїмку документів у осіб з оточення президента Дональда Трампа в рамках розслідування ходу його передвиборної кампанії в 2016 році і його бізнесу.

Видання The Wall Street Journal зазначає, що повістки будуть надіслані адвокату Трампа Рудольфу Джуліані, колишньому особистому адвокату американського лідера Майклу Коену, колишньому держсекретареві Рексу Тіллерсону і екс-раднику з економічних питань Гері Кону.

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Юридичний комітет Палати представників Конгресу 4 березня розпочав розслідування, яке стосується передвиборної кампанії Дональда Трампа, діяльності його перехідної команди після перемоги на виборах, а також бізнесу американського лідера.

Співробітники комітету направили 81 лист приватним особам і організаціям, в тому числі у Білий дім, міністерство юстиції, співробітникам передвиборної кампанії Трампа і його синам, з вимогою протягом двох тижнів надати запитані для розслідування документи.

В ході розслідування будуть вивчатися такі питання, як можливе створення перешкод правосуддю, змова з Росією і зловживання повноваженнями. Отримана інформація може бути використана, як підстава для процедури імпічменту.

У лютому про відновлення аналогічного розслідування щодо Трампа і його оточення заявив глава спецкомітету з розвідки Палати представників Адам Шифф.

З чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.



Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.



Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на пост президента США.