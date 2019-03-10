Вибори у США: російські хакери підготували нову стратегію втручання

Російські інтернет-тролі змінюють стратегію втручання у президентські вибори у США в 2020 році. Вони створюватимуть в соціальних мережах сторінки, які розпалюватимуть інтернет-конфлікти для розколу суспільства, замість того, щоб створювати власну пропаганду.

Агентство інтернет-досліджень, яке пов’язане з Кремлем, може бути серед тих, хто намагатиметься обійти захист в соціальних мережах, повідомляє американське видання Bloomberg.

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Facebook та Twitter будуть допомагати виявити та видалити фальшиві повідомлення, які створені хакерами для спотворення думки американців на президентських виборах у 2020 році.

Замість того, щоб самостійно створювати новинний контент, хакери активно розпалюють конфлікти, використовуючи фейкові профілі. Це дозволяє їм ховатися за кимось іншим,

– повідомив директор з аналітики в FireEye Inc Джон Хультквіст.

Дослідник загроз в Symantec Corp Кандід Уіст стверджував, що інтернет-тролі зламуватимуть комп'ютери та використовуватимуть їх для створення облікових записів у соціальних мережах. Аби профіль виглядав справжнім, збільшують їх підписників та кількість лайків.



Дослідник загроз в Symantec Corp Кандід Уіст

Зменшення випадків створення нового інформаційного контенту за допомогою підроблених профілів спостерігалося з 2017 до 2018 року. На їхнє місце прийшло створення чисельних підписників, яких можна буде використати для поширення повідомлень, що розколюють суспільство, розпалюють конфлікти на виборах.

Протягом виборчого періоду вплив в соціальних мережах триває безперервно і ця кампанія щоразу посилюється. Ми готуємося до того, що цей вплив відбудеться і знову зросте до 2020 року,

– директор ФБР Крістофер Рей.

Виступаючи на конференції RSA у Сан-Франциско, керівник ФБР заявив, що соцмережі залишаються основним способом впливу "іноземних гравців" на вибори США.